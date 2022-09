Reedel elektri hind langeb pisut

Reedel on elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas keskmiselt 270 eurot megavatt-tunni kohta, mis on veidi vähem neljapäevasest keskmisest elektrihinnast.

Reedel on elektri hind 270,60 eurot, mis on vaid veidi vähem kui hind neljapäeval. Terve töönädala on elektri hind börsil püsinud üsna stabiilselt samal tasemel.

Reedel on hind kõige kõrgem õhtul kell kaheksa ja üheksa vahel, mil megavatt-tund maksab 449,94 eurot. Kõige odavam on elekter hommikul kella neljast viieni, kui megavatt-tunni hinnaks on 101,51 eurot.

Soomes on reedel elektri hind 270,60 ning Lätis ja Leedus 290 eurot megavatt-tunni kohta.

Lõppeva töönädala kõige odavama elektriga päevaks kujunes teisipäev.