Keskkonnaaktivistid takistasid Rootsis Vene gaasi mahalaadimist

Greenpeace teatas avalduses, et Rootsi peab lõpetama Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) sisseveo.

"See, et Venemaa gaas jõuab Rootsi, rohkem kui kuus kuud pärast sõja puhkemist, see on vastuvõetamatu. Me teame, et Venemaalt pärit fossiilkütused rahastavad Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas," teatas Greenpeace.

Soome riigi gaasifirma Gasum kinnitas, et tankerit opereeris Gasum. "Laev on endiselt seal ja ootab, et saaks ohutult sadamasse jõuda. Kohalik politsei on kohal, et selle eest hoolt kanda," teatas Gasumi pressiesindaja.

"Gasum hangib suurema osa veeldatud gaasist väljastpoolt Venemaalt, kuid väike osa gaasist hangitakse Venemaa Gazpromiga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel," lisas pressiesindaja.

Euroopa Liidu sanktsioonide kohaselt on igasugune LNG tarnimisega seotud tehnoloogia eksport Venemaale keelatud, kuid veeldatud maagaasi enda import ei ole veel sanktsioonide alla pandud.