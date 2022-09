Eestlane puhkab taas pigem välismaal

Mäetaguse mõisahotellis Ida-Virumaal algasid toa hinnad sel suvel 105 eurost. Hinnakiri sai paika pandud juba aasta esimesel päeval, kui toa hinda tõsteti varasemast kümme protsenti. Ja kuigi mõisa haldamine on muutunud kulukamaks, ei saa sealse perenaise Terje Ratturi sõnul ettevõte uut hinnatõusu lubada.

"Inimeste ostujõud kusagil tuleb ette. Kuigi meie sihtklient on pigem 40+ täiskasvanud paarid, siis ka seal tuleb hinnalagi ette. Lastega pered kindlasti seda ei jõua maksta ja kui vaadata ettepoole, mis energiahind nüüd hakkab tegema, siis ei ole võimalik rohkem tõsta hinda," sõnas Rattur.

Klientide huvi mõisahotelli vastu on kahanenud juba koroonakriisist peale ning oma osa röövivad ka teised hiljuti Ida-Virumaale lisandunud majutusasutused.

"Me oleme sunnitud tegema soodustusi," ütles Rattur.

Laulasmaa Laspa hotelli külaline oli sel suvel enamasti kohalik turist moodustades ligi 80 protsenti kõigist sealsetest öömajalistest. Aasta tagasi oli eestlaste osakaal suurem.

"Mina arvan, et kõik eestlased läksid, kui vähegi võimalik oli, Eestist ära, kuigi meil oli väga ilus suvi," ütles Laspa tegevjuht Anne Mallene.

Ka turismifirmade liidu president ütleb, et piiride avanemine viis eestlased taas välisriikidesse puhkama. "Seda saabki tõlgendada ühelt poolt sellega, et kõik välispiirid olid lahti, sai ka välismaale reisida. Teiselt poolt ka seda, et Eestis on juba päris palju reisitud," ütles Külli Karing.

Kohaliku turisti huvi langedes on Laulasmaa spa valmis kulusid vähendama.