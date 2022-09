Pärnu Päikese koolis õpetatakse lastele elus hakkamasaamist

Arhitektide Jane Tereski ja Alice Philipsi projekti järgi ehitatud koolimajas õpivad lapsed esimesest kuni üheksanda klassini. Väga suurt rõhku pannakse siin tegevustele, mis toetavad laste edaspidises elus hakkamasaamist, sest päris tavalisi koolitunde siin ei toimu. Õpetajatena saavad siin töötada üksnes suure südamega ja väga kannatlikud inimesed.

"Personali leida on keeruline, aga samas tulevad siia sellised hingega inimesed, kes ise tahavad nende lastega töötada, neile meeldib nende lastega töötada, nad leiavad oma nüansi, kuidas läheneda ühele või teisele lapsele. Selles suhtes olen küll tohutult õnnelik, et need inimesed on siin südamega töötavad inimesed ja on kõigile lastele sobilikud - väga super meeskond. Kuna kõik lapsed vajavad erilist hoolitsust, nad vajavad erilist lähenemist ja kohtlemist - selle tõttu on ka personali enam-vähem sama palju kui lapsi," rääkis Pärnu Päikese kooli direktor Marju Trumsi.

Võimalusi lastele erinevaid tegevusi pakkuda on siin tohutult, on ka selliseid ruume, kus laps saab midagi päris omaette teha, kui kellegagi suhtlemine parasjagu ei sobi. Aga õpetatakse kõike. Näiteks sedagi, et pärast sööki tuleb oma taldrik ise puhtaks pesta. Kõike selgitatakse lastele rahulikult, paljusid asju tuleb muudkui korrata ja korrata ning ette näidata. Ja matemaatikat ning eesti keelt ikka õpetatakse ka.

"Matemaatikat läheb ju elus vaja. Kasvõi poodi minnes. Ja eesti keelt ka. Lugedes tänavasilte või mis poes müügil on. Või raamatut lugedes. Loomulik on eesti keel ja matemaatika. Pluss muud toimetulekuoskused ja ka igapäevaeluks muud vajalikud oskused," lausus Trumsi.

Optimus Ehituse püstitatud koolimaja läks maksma üle nelja miljoni euro.

Maja on ehitatud Euroopa regionaalarengu fondi toetusel - 3,7 miljonit. Toetanud on Pärnu linna omafinantseeringuga ja Pärnumaa vallad.