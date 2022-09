Oluline 9. septembril kell 05.54:

- Zelenski: Ukraina on septembris vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri;

- Ukraina väed vabastasid Balaklia ja jõudnud Borivskeni;

- Ukraina peastaap: Vene vägedel on tugevad probleemid logistikaga.

Zelenski: Ukraina on septembris vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina relvajõud on septembri algusest vabastanud üle 1000 ruutkilomeetri okupeeritud alasid.

Ukraina väed vabastasid Balaklia ja jõudnud Borivskeni

Ukraina meedias levisid neljapäeval klipid Ukraina lipust Balaklias. Tegu on asulaga, mis asus rindejoonele ligidal ja millest Ukraina väed edasi tungides alguses mööda läksid.

Balaklia vabastamist kinnitas ka Ukraina president.

Ukrainian forces are welcomed by locals in recaptured Borivs'ke, Kharkiv Oblast. Confirms that Ukrainian mechanized forces have made solid gains, and are at maximum 12 miles (19km) from the key city of Kupiansk. https://t.co/qSGdDsAgKi pic.twitter.com/JhcaDKaMd2