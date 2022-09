Põhja-Korea kirjutas ennetava tuumarünnaku seadusesse

Põhja-Korea uue seaduse kohaselt on riigil õigus end kaitsta ennetava tuumalöögiga. Riiki juhtiva Kim Jong Uni sõnul muudab see otsus Põhja-Korea tuumariigi staatuse pöördumatuks.

Vaatlejate hinnangul on Põhja-Korea valmistumas uueks tuumakatsetuseks, vahendab Reuters. Viimane katsetus toimus 2017. aastal.

Ameerika Ühendriikide eelmine president Donald Trump püüdis tippkohtumiste käigus meelitada Põhja-Koread tuumarelvast loobuma.

Kim Jong Uni tippkohtumised Trumpi ja teiste välisriikide juhtidega 2018. aastal siiski ei suutnud veenda riiki tuumarelvadest loobuma.

Põhja-Korea liider Kim Jong Un sõnas kõnes riigi parlamendile, et Põhja-Korea tuumariigi staatuse üle ei ole kavatsust pidada läbirääkimisi. Kimi sõnul ei loobu riik tuumarelvadest isegi siis kui sanktsioonid Põhja-Korea vastu peaks kestma 100 aastat.

Eelmine tuumarelvade kasutamist sätestav õigusakt võeti Põhja-Koreas vastu 2013. aastal, kus sätestati riigi õigus kasutada tuumarelvi teise tuumariigi kallaletungi vastu või teha tuumarelvaga vastulööke.

Uue seaduse kohaselt võib aga kohese rünnaku ohu korral Põhja-Korea teha ennetava tuumalöögi vastase strateegiliste sihtmärkide ning juhtkonna pihta.

Põhja-Korea arenguid jälgiva Chad O'Carrolli sõnul on välja öeldud tuumarelva kasutamise tingimused üsna hägusad ning nende eesmärk tundub olevat anda USA ja Lõuna-Korea sõjalistele planeerijatele rohkem mõtteainest.

Uus seadus nagu ka eelmine lubab mitte kasutada tuumarelvi riikide vastu, kel endal tuumarelva ei ole. Seda küll juhul kui nad ei liitu Põhja-Korea vastu suunatud koalitsiooniga, millesse kuuluks ka tuumarelva omav riik.

Seadus sätestab ka ennetava tuumarünnaku tingimuseks kohese ohu riigi juhtkonnale. See on tõenäoliselt tingitud Lõuna-Korea "Kill Chain" strateegiast, mille kohaselt tuleks ennetavalt rünnata Põhja-Korea tuumataristut ja juhtimisstruktuure kui on teada kohesest Põhja-Korea rünnakust.