USA Kongressi liikmed ei taha, et Apple kasutaks Hiina kiipe

USA Kongressi vabariiklased on hoiatanud, et Apple ei kasutaks uusimas iPhone telefonis Hiina pooljuhtide tootja kiipe, vahendab Financial Times.

Ameerika Ühendriikide senati olulised vabariiklastest liikmed Marco Rubio ja Michael McCaul väljendasid muret kui meedia raporteeris Apple kavatsusest lisada Yangtze Memory Technologies Co oma telefoni mälukaartide tarnijate nimekirja.

Marco Rubio ütles Financial Timesile, et Apple mängib sellise otsuse korral tulega.

Rubio sõnul on Apple kursis turvariskidega, mis seostuvad antud Hiina ettevõttega. Poliitik ähvardas, et kui Apple selle sammuga edasi liigub, siis alustab USA föderaalvalitsus nii põhjalikku kontrolli Apple suhtes, mida pole varem nähtud.

Rubio hinnangul ei saa lubada Hiina ettevõttele ligipääsu USA telekommunikatsiooni võrkudele ning miljonite ameeriklaste telefonidele. Rubio rõhutas, et see ettevõtte allub Hiina kommunistlikule parteile.

Apple teatas Financial Timesile, et nad ei kasuta praegu selle Hiina ettevõtte kiipe, kuid kaaluvad erinevaid tarnijaid. Yangtze Memory Technologies Co kiipe võidakse Apple sõnul kasutada telefonides, mis lähevad müüki Hiinas.

Ettevõtte lisas, et kõik kasutajaandmed Apple telefonides on krüpteeritud.

Financial Times teatas aprillis, et Yangtze Memory Technologies Co võib rikkuda USA ekspordikontrolli reegleid tarnides mikrokiipe Huaweile.

Hiina kiibitootja suhtes on allikate sõnul muret väljendanud ka Senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Juulis palus mõlema erakonna senaatoritest koosnev grupp Bideni administratsioonil lisada Yangtze Memory Technologies Co USA kaubandusministeeriumi musta nimekirja, mis tõkestaks sel ettevõttel omamast ärisuhteid USA ettevõtetega.