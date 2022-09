Kõlvart: konkurss Linnahalli alale investori leidmiseks tuleb aasta lõpus

Tallinn on edasi liikumas kevadel pausile pandud Linnahalli ja sellega külgnevate kruntide korrastamise plaaniga ja kavatseb aasta lõpus kuulutada välja konkursi äripartneri leidmiseks.

"Meie eesmärk on leida partnerid, kes oleksid võimelised mitte ainult Linnahalli renoveerima, vaid pakkuma terviklahendust kogu alale. Meil on ka endal mõtteid, mida seal piirkonnas realiseerida ja kui leiame partneri, kes on valmis tulema nii enda ettepanekutega kui ka ressursiga, siis konkursi alusel võiksime sellise partneri endale leida," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart reedel ERR-ile.

"Praegu käivad läbirääkimised ja huvi on, sealhulgas ka välisinvestoritelt. Aasta lõpus võiksime ka konkursi välja kuulutada. Praegu jagame infot võimalikele partneritele, kes tunnevad huvi, ise me pakkumisi ei tee. Loomulikult meid huvitavad parimad tingimused, eelkõige aga investeerimisvõimekus," lisas Kõlvart.

Tema sõnul tegeleb linn praegu sellega, et luua üldist linnaruumikontseptsiooni. "Tegemist ei ole ju ainult Linnahalliga, vaid laiema alaga, kus linnal on vabad krundid, mida soovime selle kontseptsiooniga ühendada," sõnas Kõlvart.

Peaks tekkima tervikvaade, kuidas selles piirkonnas linnaruumi arendada, siduda vanalinna Linnahalliga, aga ka avada linna merele, märkis Kõlvart. Tema sõnul on tähtis ka see, kuidas säilitada kättesaadavust ehk luua avalikku ruumi, mis oleks kõigile linlastele, mitte ainult konkreetse linnaosa elanikele.

Tallinna soov leida Linnahalli ja sellega külgnevate kruntide korrastamiseks äripartner on pikaajaline. Viimati jõuti koostööleppeni laevafirma Tallinki ja selle suuromaniku Infortariga 2020. aasta veebruaris. Projekti eeldatavaks maksumuseks oli 300 miljonit eurot. Koroonapiirangutest tulenevate majandusraskuste tõttu pidi Infortar aga sellest investeeringust loobuma.