Laupäeval elektri hind langeb veidi

Võrreldes reedega langeb laupäeva keskmine hind 47 euro võrra megavatt-tunni kohta. Laupäeva keskmine hind on elektribörsil 223,02 eurot.

Päeva tipphind on 359,14 eurot (õhtul kella 9 kuni 10), madalaim on elektri hind kella seitsme ja kaheksa vahel hommikul, 85,32 eurot megavatt-tunni kohta.

Õhtutundidel on elekter kalleim, alates kella kuuest õhtul kuni kella 23 on elektrihind üle 300 euro megavatt-tunni eest.

Lätis ja Leedus on laupäeval elekter kallim kui Eestis, päeva keskmine on 338 eurot megavatt-tunni eest. Päeva tipphind on neis riikides 491,86 eurot megavatt-tunni eest. Soomes elektrihind on laupäeval võrdne Eestiga hinnaga.