Ossinovski: vaidlused Tallinna eelarve teemal veel käivad

Praegu käivad elavad arutlused nelja-aastase eelarvestrateegi kokkupaneku osas ja see protsess jõuab lõpule paari nädala jooksul, märkis Ossinovski. Siis läheb strateegia volikogusse kinnitamiseks. "Paralleelselt on alanud ka 2023. aasta eelarve kokkupanek ehk oleme kaardistanud investeeringuvajadused ja käsitlenud neid juba kuu aega. Töö käib aktiivselt, aga lõplike kokkulepeteni läheb veel aega," ütles Ossinovski ERR-ile.

See on esimene nelja aasta eelarvestrateegia, mida paneb kokku uus, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna moodustatud Tallinna koalitsioon. "On mitmeid eri poliitilisi prioriteete, käivad ka vaidlused, mida ja millises mahus on võimalik realiseerida. Taustal on muidugi vaja silmas pidada, et olukord majanduses on kaunis keerukas ja linnal on kasvanud kulud seoses energiahindade tõusuga. Teisalt on suur palgasurve linnasüsteemis," sõnas Ossinovski. Ta nentis, et ettearvamatu on ka ehitusturg, mis teeb mitmed ehitusobjektid kallimaks.

"Neid investeeringuobjekte, mis on arutelu all, on kümneid ja kümneid. Nende osas on jutt pigem nihkumisest, mitte loobumisest. Ehituse edasilükkumine võib juhtuda, kas hangete läbikukkumise või meie finantsvõimekuse tõttu," ütles Ossinovski, kuid täpsemalt nihkuvaid ehitusplaane nimetama veel ei soostunud.

Ta märkis, et ainus suurobjekt, mille osas on edasilükkumine paratamatu, on Tallinna haigla. "Kuigi järgmise aasta eelarvesse olid ette nähtud märkimisväärsed summad, et hakata Tallinna haiglat ehitama, siis kuna valitsus otsustas euroraha tagant ära võtta, ei saa see projekt startida. Projekteerimine meil aga ära jää ja meie haigla plaanist ei loobu," ütles Ossinovski.

"Järgmisel aastal on Tallinna kulud selle võrra väiksemad, kuid haigla ehituse kulud lükkuvad edasi. Kindlasti töötatakse selle nimel, et kui on võimalik valitsusega kokku leppida muu finantseerimise skeem, siis seda ka kasutatakse. Kui see saavutatakse, siis saame edasi minna. Arvestame haigla kuluga lähima nelja aasta perspektiivis, aga järgmisel aastal ehitustegevus tõepoolest alata ei saa," selgitas ta.

Sotsiaaldemokraatidele on olulised teemad järgmise nelja aasta linnaeelarves keskkonna- ja kliimaküsimused, jalgrattateed, uued võimalikud trammiteed.