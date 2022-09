Laupäeva öö toob mitmele poole miinuskraadid, päev on päikeseline

Laupäeva öö on enamasti selge, kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5, rannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on selge, Saaremaal õhukese pilvevinega, aga ka sajuta. Kagutuul on üsna nõrk, vaid Liivi lahe piirkonnas on puhanguid 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 8, saarte rannikul kuni 12 kraadi.

Päev on päikeseline, saartel ja lõunapiiri lähistel ilmub pilveviirge, aga need ka sadu ei anna. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja 13 kuni 17 kraadi.

Järgnevail päevil on ilma juhtimas kõrgrõhuala. Ööd on kõhedad ja 0 kraadi ümber. Päev näitab päikest ja termomeetrinäidud tõusevad 18 kraadini.

Teisipäeval algab madalrõhkkonna surve, tuule tõus ja pilvedele tuleb lisa. Kolmapäeva muudab madalrõhulohk sügiseseks – sajab vihma ja puhub tugev tuul.