Aruanne: Ukraina ülesehitamine läheb maksma 349 miljardit dollarit

Oluline 10. septembril kell 08.33:

- Kuberner: Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti;

- IAEA: pommirünnakud hävitasid Zaporižžija tuumajaama välise toiteallika;

- Venemaa teatas abivägede saatmisest Harkivi piirkonda;

- EL annab Ukrainale viie miljardi eurose laenu.

Kuberner: Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentin Reznitšenko teatas, et Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti, millest õhutõrje tulistas alla ühe raketi ja teine tabas tööstuslikke infrastruktuurirajatisi, põhjustades tulekahju.

Vene väed ründasid ka Nikopoli ja Sinelnõki piirkondi, ütles Reznitšenko. Ohvritest ei teatatud.

Ukraina relvajõud teatasid üheksa tanki ja 75 vene sõduri hävitamisest lõuna piirkonnas.

Samuti teatas Ukraina armee, et hävitati kaks Msta-B haubitsat ja kaheksa soomusmasinat.

Lisaks teatas Ukraina armee, et Venemaa saatis Hersoni oblastisse 1300 tšetšeeni sõdurit sealseid positsioone tugevdama.

IAEA: pommirünnakud hävitasid Zaporižžija tuumajaama välise toiteallika

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Mariano Grossi sõnul on Zaporižžija tuumaelektrijaama lähedal toimunud pommitamine hävitanud tuumajaama jaoks tähtsa elektrijaama, mis asub tuumajaamast väljaspool, kirjutab The Kyiv Independent.

See elektrijaam on andnud tuumarajatisele voolu iga kord, kui selle tavapärased toiteliinid viimase kolme nädala jooksul katkenud on. See varustas elektriga ka ümbruskonda, mis on nüüdseks vooluta jäänud.

Venemaa teatas abivägede saatmisest Harkivi piirkonda

Venemaa teatas reedel, et saadab abivägesid Ida-Ukrainasse Harkivi piirkonda, kus Kiievi väed on teatanud jõulisest edust osana laiemast vastupealetungist. Venemaa riigimeedia edastas kaadreid Vene tankide, toetusmasinate ja suurtükiväe kolonnidest, mis rändasid mööda kõvakattega teid ja pinnaseid, vahendas The Guardian.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et tema väed vabastasid Harkivi piirkonnas enam kui 30 asulat ning lahingud jätkuvad Donbassi idaosas ja lõunaosas.

EL annab Ukrainale viie miljardi eurose laenu

Euroopa Liidu rahandusministrid toetasid Ukrainale viie miljardi euro suurust laenu, et aidata hoida käigus riigi koole, haiglaid ja muid vajalikke operatsioone Venemaa sissetungi ajal, vahendas The Guardian.

Reedel kokku lepitud laen on tagatud EL-i liikmesriikide garantiidega ja on osa mais välja kuulutatud üheksa miljardi eurosest paketist.