Ukraina luureteenistuse teatel on Ukraina väed sisenenud Harkivi oblastis asuvasse strateegiliselt olulisse Kupjanski linna. Sotsiaalmeedias leviva info järgi on Ukraina vägede käes juba pool Kupjanski linna ning ukrainlased on jõudnud ka Izjumi linnani.

Oluline 10. septembril kell 14.24

- Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna;

- Harkivi võimud: Venemaa korraldas massiivsed pommilöögid Harkivi pihta;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Vene kaitse on surve all nii põhja- kui ka lõunatiival;

- Sõjauuringute instituut: Ukraina on Harkivi piirkonnas vabastanud 2500 ruutkilomeetrit;

- Kuberner: Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti;

- IAEA: pommirünnakud hävitasid Zaporižžija tuumajaama välise toiteallika;

- Venemaa teatas abivägede saatmisest Harkivi piirkonda;

- EL annab Ukrainale viie miljardi eurose laenu.

Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna

Ukraina luureteenistuse teatel on Ukraina väed sisenenud Harkivi oblastis asuvasse strateegiliselt olulisse Kupjanski linna. Sotsiaalmeedias leviva info järgi on Ukraina vägede käes juba pool Kupjanski linna.

Kupjansk on oluline raudtee- ja teede sõlm, mille kaudu Vene väed varustavad Izjumis asuvaid vägesid.

BBC teatel on Vene väed lahkunud juba ka Izjumi linnast. Sotsiaalmeedia levib lisaks info, et Ukraina väed on juba Izjumi kesklinnas.

Et mõlemad linnad on vabastatud Ukraina vägede poolt, on laupäeva jooksul öelnud mitmed Ukraina sõda kajastavad analüütikud ja ajakirjanikud.

Suurbritannia kaitseministeeriumi laupäevahommikustel andmetel on Vene väed Izjumi ümber aina rohkem isoleeritud.

Kupjanski vabastamist on viimaste päevade jooksul prognoosinud erinevad eksperdid.

Kiievit külastab Saksamaa välisminister

Laupäeval tegi Kiievisse üllatusvisiidi Saksamaa välisminister Annalena Baerbock.

"Jätkame Ukraina toetamist seni, kuni see on vajalik, relvade tarnimisega, humanitaar- ja rahalise toetusega," ütles Annalena Baerbock Kiievisse saabudes, vahendab Spiegel.

⚡️German foreign minister arrives in Kyiv.



"We will continue to support Ukraine as long as it is necessary, with the delivery of weapons, with humanitarian and financial support," Annalena Baerbock said upon arrival in Kyiv, according to Spiegel.



Michael Fischer/Getty Images pic.twitter.com/Z1sgOlJlCU — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 10, 2022

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 350 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval oma igapäevase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 52 250 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2136 (+14);

- soomusmasinad 4584 (+9);

- lennukid 239 (+0);

- kopterid 212 (+1);

- suurtükisüsteemid 1259 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 311 (+5)

- õhutõrjesüsteemid 162 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 898 (+10);

- tiibraketid 215 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3426 (+27);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 116 (+2).

Suurbritannia kaitseministeerium: Vene kaitse on surve all nii põhja- kui ka lõunatiival

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma igapäevases ülevaates, et Ukraina väed alustasid pealetungioperatsioone Harkivi oblasti lõunaosas 6. septembril ning juhtelemendid on kitsal rindel edasi tunginud kuni 50 kilomeetri kaugusele varem Venemaa valduses olnud Ukraina territooriumile.

Vene vägesid tabas tõenäoliselt üllatus. Sektorit hoiti vaid kergelt ja Ukraina üksused on vallutanud või ümber piiranud mitu linna.

Vene väed Izjumi ümber on Briti kaitseministeeriumi hinnangul tõenäoliselt üha enam isoleeritud. Ukraina üksused ähvardavad nüüd Kupjanski linna; selle hõivamine oleks Venemaale märkimisväärne löök, sest see asub Donbassi rindejoone varustusteedel.

Kuna Ukraina operatsioonid jätkuvad ka Hersonis, on Venemaa kaitserinne surve all nii põhja- kui ka lõunatiival.

Sõjauuringute instituut: Ukraina on Harkivi piirkonnas vabastanud 2500 ruutkilomeetrit

Ukraina vallutas Harkivi oblasti vasturünnakus hinnanguliselt 2500 ruutkilomeetrit, teatas USA sõjauuringute instituut (ISW).

Instituut märkis, et Ukraina tõenäoliselt puhastab taskuid halvasti organseeritud Vene vägedest, mis on tabatud Ukraina kiirel edasitungil Kupjanski, Izjumi ja Oskili jõe poole.

Kui Ukrainal õnnestub katkestada Venemaa maismaaühendused Izjumist põhjas ja lõunas, võib see tähendada Vene positsioonide kokku kukkumist piirkonnas.

Kuberner: Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentin Reznitšenko teatas, et Venemaa tulistas öösel Dnipro pihta kaks tiibraketti, millest õhutõrje tulistas alla ühe raketi ja teine tabas tööstuslikke infrastruktuurirajatisi, põhjustades tulekahju.

Vene väed ründasid ka Nikopoli ja Sinelnõki piirkondi, ütles Reznitšenko. Ohvritest ei teatatud.

Ukraina relvajõud teatasid üheksa tanki ja 75 vene sõduri hävitamisest lõuna piirkonnas.

Samuti teatas Ukraina armee, et hävitati kaks Msta-B haubitsat ja kaheksa soomusmasinat.

Lisaks teatas Ukraina armee, et Venemaa saatis Hersoni oblastisse 1300 tšetšeeni sõdurit sealseid positsioone tugevdama.

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus Bahmutis ja Jahidnes Vene rünnakutes kaks tsiviilisikut ja sai vigastada viis inimest.

Harkivi võimud: Venemaa korraldas massiivsed pommilöögid Harkivi pihta

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sinegubov ütles, et Venemaa on korraldanud massiivseid rünnakuid Harkivi linnale ja selle lähedal asuvatele linnadele kättemaksuks Ukraina vastupealetungi edu eest selles piirkonnas.

Ta ütles, et laupäeval kella ühe paiku öösel tabasid pommid Novaja Vodolazi piirkonnas maja ja hukkus 62-aastane naine.

Sinegubov lisas, et kannatada said ka teised eramajad ja ärihooned ning tekkis palju tulekahjusid. Ta ütles ka, et reede pärastlõunal sai Harkivi linnas mürsutabamuste tagajärjel vigastada 14 inimest, kellest kolm olid lapsed. Ta ütles, et veel viis inimest viidi Izjumi linna haiglasse ja veel vähemalt üks inimene sai vigastada mujal Harkivi piirkonnas.

IAEA: pommirünnakud hävitasid Zaporižžija tuumajaama välise toiteallika

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Rafael Mariano Grossi sõnul on Zaporižžija tuumaelektrijaama lähedal toimunud pommitamine hävitanud tuumajaama jaoks tähtsa elektrijaama, mis asub tuumajaamast väljaspool, kirjutab The Kyiv Independent.

See elektrijaam on andnud tuumarajatisele voolu iga kord, kui selle tavapärased toiteliinid viimase kolme nädala jooksul katkenud on. See varustas elektriga ka ümbruskonda, mis on nüüdseks vooluta jäänud.

Venemaa teatas abivägede saatmisest Harkivi piirkonda

Venemaa teatas reedel, et saadab abivägesid Ida-Ukrainasse Harkivi piirkonda, kus Kiievi väed on teatanud jõulisest edust osana laiemast vastupealetungist. Venemaa riigimeedia edastas kaadreid Vene tankide, toetusmasinate ja suurtükiväe kolonnidest, mis rändasid mööda kõvakattega teid ja pinnaseid, vahendas The Guardian.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et tema väed vabastasid Harkivi piirkonnas enam kui 30 asulat ning lahingud jätkuvad Donbassi idaosas ja lõunaosas.

EL annab Ukrainale viie miljardi eurose laenu

Euroopa Liidu rahandusministrid toetasid Ukrainale viie miljardi euro suurust laenu, et aidata hoida käigus riigi koole, haiglaid ja muid vajalikke operatsioone Venemaa sissetungi ajal, vahendas The Guardian.

Reedel kokku lepitud laen on tagatud EL-i liikmesriikide garantiidega ja on osa mais välja kuulutatud üheksa miljardi eurosest paketist.