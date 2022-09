Keskerakond tegi valitsusele oma hinnatõusu ohjamise ettepanekud

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi erakonna volikogu istungil peetud poliitilises avalduses ettepanekud valitsusele hinnatõusust tuleneva kriisi ohjamiseks. Ettepanekute seas on nii toiduainete kui ka kütuse käibemaksu langetamine, samuti erakorraline pensionitõus 50 euro võrra.

Ratas märkis, et näeb vajadust abipakettide jaoks, mida teised Euroopa riigid oma elanike ja ettevõtete aitamiseks rakendanud on. Eesti valitsus on aga tema sõnul tegutsenud kohmakalt.

"Me nägime seda aeglust juba möödunud talvel, mil Keskerakond pidi väga palju oma energiat kulutama selleks, et selgitada toonasele koalitsioonipartnerile Reformierakonnale vajadust täiesti anomaalses olukorras inimestele ja ettevõtete appi minna," meenutas erakonna esimees.

"Me suutsime seda, läbi raskuste, aga ära tegime. Need olid väga olulised otsused ja säilitasid meie majanduse konkurentsivõime, aga ka inimeste säästud, et eelseisvale uuele hooajale veidigi paremas olukorras vastu minna. Valitsus pühkigu tolm meie poolt aasta algul esitatud mõtetelt ning kuulaku ka uusi," lausus Ratas.

ERR avaldab Keskerakonna ettepanekud valitsusele muutmata kujul:

- langetada toiduainete käibemaksu, et pidurdada toidu- ja esmatarbekaupade hinnarallit;

- toetada Eesti põllumehi ja toiduainetetööstust meie toidujulgeoleku tagamisel. Laual peab olema Eesti liha, kala ja piim mõistliku hinnaga;

- tõsta erakorralist pensioni 20 euro asemel 50 euro võrra, et eakate toimetulek paraneks;

- langetada kütuse kui olulise energiasisendi käibemaksu. Nii vähendame transpordikulusid ning anname hingamisruumi ettevõtetele ja toetame samal ajal ka meie leibkondi;

- väärtustada põlevkivi rolli, mis on me parim võimalik variant tootmisvõimsuse ja energiajulgeoleku tagamiseks, renoveerida olemasolevad põlevkivienergeetika jaamad ja ehitada valmis õlitehas, mis koos õliga toodab ka elektrit;

- reformida ulatuslikult tänane mittetoimiv ja läbipaistmatu elektribörs;

- aidata elektri-, kaugkütte- ja gaasitarbijaid, aga ka küttepuude kasutajaid! Kehtestada tuleb hinnalagi, kaotada taastuvenergiatasu ja CO2 tasu või see külmutada 30 eurot tonnile;

- toetada ettevõtteid, kehtestades neile energia hinnalaed sarnaselt kodutarbijale. Sellest sõltuvad nii töökohad kui ka kaupade hinnatase poodides.