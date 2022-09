President Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina väed vabastanud septembris vastupealetungi käigus 2000 ruutkilomeetrit. Vene väed on lahkunud mitmest strateegiliselt olulisest linnast ning koonduvad Donetski.

Oluline 11. septembril kell 07.02

- Zelenski: vastupealetungis on vabastatud 2000 ruutkilomeetrit;

- Ukraina plaanib varustada Poola linnu elektri ja söega;

- Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna;

- Laupäeval tabasid raketid taas Harkivit.

President Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukraina väed vabastanud septembris vastupealetungi käigus 2000 ruutkilomeetrit.

"Lõmani linn Donetskis ootab endiselt meie lippu ja see on möödapääsmatu - Ukraina tuleb alati tagasi. Me näitame seda selgelt. Kogu Donetski ala vabastatakse, see saab taas turvaliseks ja õnnelikuks, nagu see peaks olema igal pool Ukrainas ja meie maal," ütles Zelenski.

Venemaa tõmbas oma väed tagasi Izjumist, mis oli Moskvale oluline sõjaväeline keskus. Venemaa teatas, et koondab Izjumis ja Balaklijas olnud väed Donetski.

Ukraina asekaitseminister Hanna Malõari sõnul on Ukraina võtnud tagasi kogu Balaklija linna.

Ukraina plaanib varustada Poola linnu elektri ja söega

Ukraina otsib võimalusi, et aidata vastu saabuvat talve varustada Poolat elektrijaamadele vajaliku 100 000 tonni söega.

Samuti andis Zelenski käsu elektriliini taastamiseks Ukrainast Poolasse.

"Ma andsin ülesande kiirendada elektriliini taastamist Hmelnõtskõi tuumajaama ja Poola Rzeszowi linna vahel," ütles Zelenski.

Ukraina ja Poola tõstavad tänavu oma kivisöe tootmist, et valmistuda energiakriisis saabuvaks külmaks talveks.

"Ma olen andnud valitsuskabinetile ülesande uurida võimalust pakkuda Poolale kiiresti 100 000 tonni kivisütt. Meil on endal seda piisavalt ning saame aidata oma vendadel valmistuda tulevaks talveks," ütles Zelenski.

Poola sõltub oma elektritootmises ligikaudi 70 protsendi ulatuses kivisöest ning on võtnud kasutusele meetmed majapidamistele söe subsideerimiseks.

Luureteenistus: Ukraina väed sisenesid Kupjanski linna

Ukraina luureteenistuse SSU teatas laupäeva lõuna paiku, et Ukraina väed sisenesid Harkivi oblastis asuvasse strateegiliselt olulisse Kupjanski linna. SSU postitas sotsiaalmeedias ka pilte Ukraina vägedest Kupjanskis.

Kupjansk on oluline raudtee- ja teede sõlm, mille kaudu Vene väed varustavad Izjumis asuvaid vägesid.

Laupäeval tabasid raketid taas Harkivit

Vene raketirünnak tabas laupäeval taas Harkivi linna, ütles Harkivi linnapea Igor Terehov.

Rünnakus hukkus üks inimene ning kannatada sai mitu elumaja. Rünnak tabas Karkivi eeslinna Holodnohirskit.

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubovi sõnul tulistati raketid mitmikraketiheitjast. Lisaks ühele hukkunule sai kaks inimest rünnakus vigastada.