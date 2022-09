Antigua ja Barbuda plaanib kuninganna surma järel hääletust vabariigiks saamise üle

Peaministri sõnul võib rahvahääletus toimuda kolme aasta jooksul.

Browne ütles, et kavatseb järgmisel aastal tagasivalimise korral referendumi korraldada.

Browne'i algatus tuli pärast Charles III kinnitamist nende Kariibi mere saarte kuningaks ja riigipeaks.

Kuninganna surm on debati monarhia üle taaskäivitanud ka Austraalias. Mais valitud peaminister Anthony Albanese on vabariiklane, kuid ta välistas sellesisulise referendumi oma ametiajal, öeldes, et küsimused põhiseaduse kohta ei ole praeguse perioodi küsimused.

Kuningas Charles III on riigipea 14 riigis.