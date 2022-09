Vabaõhumuuseumis sai proovida rehepeksu ja maitsta värsket rukkileiba

Vabaõhumuuseum tähistas Eesti leiva päeva ning linnarahvas sai proovida rehepeksu ja maitsta värsket rukkileiba. Pärast koroona-aastaid on hakatud vabaõhumuuseumi jälle rohkem külastama ja ka turistid on tee Rocca al Maresse üles leidnud.

Mitmel korral aastas saavad muuseumi töötajatest Vabaõhumuuseumi talude peremehed, perenaised, sulased ja tüdrukud, et ajastutruult näidata linnarahvale, kuidas kunagi erinevaid töid tehti. Rehepeks meelitas pühapäeval palju uudistajaid.

"Nüüd on peksmine käsil ja kõigepealt tuleb ju magasivõlg tagasi tasuda, mis on kevadel laenatud ja siis omad salved vakad ja ummikud saaki täis, nii et nii ta käib," kirjeldas Köstriaseme talu peremees Juhan.

Kõrvaltalus oli juba küdemas suitsusaun. "Me peaks niimoodi vaatama, et viie paiku saun valmis saab, sest enne pimedat peaks saama saunas käidud, sest muidu kipub Vanatühi ka tulema," selgitas Pulga talu peremees Jakob.

Eesti leiva päev on Vabaõhumuuseumis aasta üks populaarsemaid ettevõtmisi.

"Leivapäeva me tähistame siin juba 15. korda. Viimastel aastatel on tulnud juurde ka laat ja sellel aastal paistab, et on leivamüüjaid siin laadal ja ka leivakonkursil päris palju. Paistab, et kodus küpsetamine ja tegemine saab üha populaarsemaks," rääkis leivapäeva korraldaja Kersti Puura.

Leivakonkursile esitati tänavu 19 leiba, eelmisel aastal oli neid konkursil 12.

Härjapea talus, kus külalistele leiva küpsetamist näidati, selgitati, et leivategu on päris keeruline.

"Alguses kerkib tainas hommikuni, siis me sõtkume korraliku leivataina valmis ja siis ta läheb uuesti ahju taha ja nüüd ta siis paar tundi seal on ja siis saame alles küpsetama hakata," selgitas talu perenaine Birgit.

Ehedat rukkileiba värske võiga said kõik soovijad Härjapea talus ka proovida.