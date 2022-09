Esmaspäev on valdavalt päikesepaiste ja mõõduka soojaga

Nädala algus on valdavas osas Eestis päikesepaisteline ja mõõdukalt soe, mandri kaguosas on pilvisem ja jahedam.

Esmaspäeva öö on Eestis selge, Kagu-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +6 kraadini, maapinnal langeb -4 kraadini, rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Hommik on vähese pilvisusega, Kagu-Eestis pilves selgimistega, kuid peamiselt sajuta. Kohati püsib udu. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on 5 kuni 12 kraadi.

Päev on Põhja-Eestis vähese pilvisusega, Lõuna-Eestis pilves selgimistega, aga olulist sadu pole. Puhub idakaare, saartel muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Teisipäeva öö on sajuta, päev kohati vihmahoogudega. Õhtul saabub saartele tihedam sajuala, ühtlasi hakkab tuul tugevnema. Öösel on sooja 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, maapinnal on öökülmaoht, päev toob sooja 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval laieneb vihmasadu üle maa. Tuul tugevneb iiliti 15, rannikul 20 meetrini sekundis. Öösel on sooja 8 kuni 13, päeval 13 kuni 17 kraadi. Neljapäev ja reede jätkuvad sajuhoogude ning puhangulise tuulega.