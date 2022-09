Oluline 12. septembril kell 05.57:

- Harkivi oblast on peaaegu täielikult vabastatud;

- Zelenski nimetas Venemaa rünnakuid Ukraina elektritaristule terrorismiks;

- Ždanov: Peale edu Harkivis võivad Ukraina väed siseneda Luhanski oblastisse;

- Zaporižžja tuumajaama viimase reaktori töö peatati;

- Macron: Vene vägede kohalolek ohustab Zaporižžja tuumajaama;

Harkivi oblast on peaaegu täielikult vabastatud

Vene väed on rutakalt taandunud Harkivi oblastist. Sotsiaalmeedias levivad videoklipid ja pildid mitmetest värskelt Ukraina vägede poolt vabastatud asulatest.

Vene kaitseministeerium näitas oma ametlikul sõjaülevaate kaardil pühapäeval, et Vene väed on Harkivi oblastist peaaegu täielikult lahkunud. Vene vägede kontrolli all on väike osa territooriumi Oskili jõe idakaldal.

Zelenski nimetas Venemaa rünnakuid Ukraina elektritaristule terrorismiks

Pühapäeva õhtul ründasid Vene väed rakettidega mitmel pool Ukraina kriitilist elektritaristut. Rünnakute tõttu on teateid elektrikatkestustest Harkivi, Sumõ ja Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastites.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul oli tegemist tsiviilobjektidega, millel ei olnud sõjalist kasutust. Zelenski sõnul on Vene Föderatsiooni tegevus terrorism.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState