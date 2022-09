Suur osa Eesti viljasaagist eksporditakse Aafrikasse

Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas ütles ERR-ile, et taimekasvatuse jaoks oli suhteliselt soodus aasta ning viljade kogusaak võib ulatuda kauaoodatud kahe miljoni tonnini.

Mullune teraviljasaak Eestis oli 1,28 miljonit tonni, rapsi- ja rüpsisaak 215 000 tonni, kaunviljade saak 79 000 ning kartulisaak 71 000 tonni.

Maaklerfirma Copenhagen Merchants viljakauplemise juhi Indrek Aigro sõnul on ühtlasi juba kindel, et Eesti viljaekspordi rahaline väärtus kujuneb rekordiliseks.

Mullu eksporditi teravilja 171 miljoni euro eest. Seda oli 35 miljonit eurot vähem kui ülemöödunud aastal.

Aigro märkis, et traditsiooniliselt on Eesti teravilja ekspordis esikohal nisu, millele järgneb oder.

"Nisu, mida Eesti sel aastal ekspordib, läheb väga suures ulatuses toiduks ehk siis inimeste tarbeks, mitte loomasöödaks. Nisu kvaliteet on sel aastal piisavalt hea. Suurem osa viljaekspordist läheb Aafrikasse. Me näeme, et Nigeeria domineerib, aga seal on ka Mauritaania, Senegal, Angola. Ja Eesti oder omakorda läheb siis kas Põhja-Aafrikasse (Maroko, Alžeeria, Tuneesia) või Saudi Araabiasse," rääkis Aigro.

Mullu eksporditi Eestist 433 000 tonni nisu koguväärtusega 106 miljonit eurot ja 218 000 tonni otra koguväärtusega 47 miljonit eurot.

Nisu hind maailmaturul kasvas hüppeliselt, kui Venemaa käivitas veebruaris täiemahulise agressioonisõja Ukraina vastu. Hind on nüüdseks langenud, kuid püsib umbes veerandi jagu kõrgemal kui aasta tagasi.

Margus Ameerikas lisas, et tänavuse saagi väljavedu on alles alanud. Suuremad kogused lähevad laevadele oktoobris ja novembris, osa aga alles talvel ja järgmisel kevadel.

"Kui me praegu toodame juba umbes kaks miljonit tonni, siis omatarve on umbes 0,6 miljonit tonni. 1,4 miljonit tonni saame seega eksportida. Eksport tõukab praegu põllumajandust väga hästi tagant. Olime ju vanasti aastakümneid odrakasvatusmaa, et oma sigu ja veiseid sööta. Aga nüüd, mida enam on asi läinud ekspordi peale, on selge, et nisuga teenib rohkem. Nisu hind on kõrgem ja nõudlus suurem," ütles Ameerikas.