"Siin me oleme": puskariajajad oma tegevuses laiduväärset ei näe

Juba aastasadu on legaalne viinaajamine olnud priviligeeritud inimeste käes. Viina tohtisid ajada vaid suurgildi liikmed, siis apteekrid, hiljem mõisnikud ning tänapäeval valitud ettevõtted, kelle kätte suurem osa turust on koondunud. Samal ajal ei ole aga salaviinaajamine kuhugi kadunud, edastab seekordne ETV saade "Siin me oleme".

Kui mõned aastad tagasi vallandus Eestis koduõlle ja -veinibuum, siis nüüd on saanud uueks trendiks kodus kange napsi destilleerimine. Ja kui võib tunduda, et puskarit ajavad ainult vanad mehed kuskil kaugel metsa sees, siis tegelikult on pilt märksa kirjum. Oma joogi destilleerimisega tegelevad nii lipsustatud härrasmehed kui jalgratastega hipsterid.

"Oli just sügis, kõik olid teinud, kes siidrit, kes veini. Otsisime, et kes siis ohverdaks oma veini. Et laseme läbi ja vaatame, kuidas tuleb," räägib üks anonüümseks jäänud saladestilleerija, kuidas ettevõtmine alguse sai ning ütleb, et tulemus ületas ootusi.

"Meil on ikka selline peenem maitse, et pigem ajasimegi siis taga, kuna tooraine oli õunast, et siis ikka kalvados. Siis mõtlesime, et prooviks midagi muud. Panime ka natukene tammelaastu sisse, sellist paraja röstiga, ja üllatus missugune, kui tuli vägagi arvestatav brändi. Ütleks, et parem kui see, mis poest alumisel riiulil saadav."

Kuigi destilleerimisega massiliselt tegeletakse, siis on see endiselt seadusega keelatud.

Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna juhataja Kristel Maidre kinnitab: "Iseenda tarbeks kange alkoholi tootmine hetkel lubatud ei ole. Kuna alkoholi tarbimine võib ohustada ja kahjustada tervist, siis seetõttu on alkoholipoliitika rohelises raamatus sõnastatud alkoholipoliitika eesmärk, milleks on majanduslike, sotsiaalsete tervisekahjude vähendamine ehk kogu selle eesmärgi täitmiseks tuleb alkoholi kogutarbimist vähendada."

Destilleerijad aga ei tunne, et nende tegevus alkoholitarbimist suurendaks.

"See tundub otsitud põhjus. Asi ei ole ju ainult selles kanguses, mingi täis joomine. Asi on ikkagi päeva lõpuks maitses ja tegemise põnevuses. Mitte et nüüd oleks hästi palju soodsat alkoholi käes, millest ennast nagu pikali juua - absoluutselt mitte. Et noh, seda saab ka poejoogist, isetegemine ei ole kuidagi odavam kui poest osta. Poest osta on kordi odavam ja lihtsam. Joo palju tahad," kommenteerib mees, kes koos kolme sõbraga nii kalvadost kui brändit ajab.

"Kindlasti joodikutele ma ei müü ja ei paku kunagi hansat. Ja joomarlust kindlasti samagonni, samaka või puskari ajamine ei soodusta. Puskar, see on ikka härrasmeeste jook. Mitte külajoodikute jook. Seda ikka ostavad haritud ja teadjad inimesed tänapäeval," arvab mees, kes on juba aastakümneid kodus napsi ajanud.

