Euroopa Liit tahab kaitsta meediat valitsuste sekkumise eest

Uus Euroopa Liidu meediavabaduse seadus kaitseb Brüsseli sõnul ajakirjanikke ja meediasektorit nuhkvara eest, vahendab Politico . Samuti on kavas suurendada riikide avalik-õigusliku meedia sõltumatust ning tõrjuda välisriikide mõjutustegevust.

Meediavabaduse seaduse mustandit näinud Politico sõnul peaks uus seadus kaitsma ajakirjanikke valitsuste mõjutustegevuse ja nuhkimise eest, kaitsemeetmed kehtivad nii erameediale kui ka avalik-õiguslikule meediale.

Euroopa Liit on meedia sõltumatuse kaitsel vaielnud nii Ungari kui Poolaga.

Juulis kaebas Euroopa Komisjon Ungari Euroopa Liidu Kohtusse meediavabaduse piiramise tõttu. Vaidlus tulenes Ungari otsusest mitte pikendada sõltumatu Ungari raadio Klubradio raadiolitsentsi.

Uute reeglite kohaselt peavad meediamajad deklareerima enda omanikud, kes kas otse või kaude meediaväljaannet omavad. Brüsseli sõnul on see vajalik, et lugejad ja vaatajad oleksid teadlikud võimalikust huvide konfliktist.

Ajakirjanikke ühendava organisatsiooni Reporters Without Borders hinnangul on ka teiste Euroopa riikide meediavabadus ahtamaks läinud. Näiteks Kreekas oli hiljuti skandaal kui ilmnes, et riigi eriteenistused luurasid ajakirjanike järele.

Mitmel Euroopa Liidu liikmesriigil puuduvad siseriiklikud õigusaktid ajakirjanike kaitseks nuhkimise ja riikliku meediakontrolli vastu. Uute reeglite kohaselt saavad advokaadid Euroopas tugevama vundamendi, mille najal Euroopa valitsusi vastutusele võtta.

Politico sõnul ei ole kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ettepanekust vaimustuses ning osade meediaväljaannete hinnangul tungib Euroopa Liit liialt liikmesriikide siseriiklikku õigusruumi.

Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová ütles teisipäeval, et ta on valmis erinevate Euroopa Liidu valitsustega meediavabaduse kaitseks konflikti minema.

Uute reeglite kohaselt on kavas piirate liikmesriikide valitsuste õigusi häkkida ajakirjanike mobiiltelefonidesse.

Samuti oleks uue aktiga piiratud valitsuste õigusi võtta jälgimise alla ajakirjanikke ja nende lähedasi. Erandina võib eelnimetatud jälgimistegevusi teha rahvusliku julgeoleku kaitseks ja kriminaaljuurdluse raames.

Selleks, et piirata valitsuste sekkumist avalik-õigusliku meedia sisemisse töökorraldusse sätestab uus seadus, et avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni nõukogu tuleb ametisse nimetada läbinähtaval, avatud ja mittediskrimineerival viisil.

Avalik-õigusliku meedia nõukogu liikmete ametist vabastamine peaks samas olema õigustatud ja avalik tegevus. Uue seaduse kohaselt on kohtusüsteemil võimalik selliste otsuste õiguspärasust hinnata.

Samuti peaks avalik-õiguslik meedia olema rahastatud stabiilselt ja piisaval määral, mis tagaks sõltumatu kajastuse.

Euroopa Komisjon soovitas juulis kaheksal riigil, sh Poola ja Rumeenial, tugevdada oma avalik-õiguslik meedia juhtimise sõltumatust.

Ka suurendaks uus meediaakt võimalusi piirata välisriikide propagandaväljaannete levi Euroopa Liidus.

Politico samas toob välja, et Hiina ja Türgi valitsuste poolt rahastatud meedia puhul ei paku akt selget lahendust. Peale nüüdseks keelustatud Vene meedia püüavad ka teised riigid mõjutada avalikku arvamust Euroopa Liidus.

Uus Euroopa Liidu meediavabaduse seadus peaks avalikuks saama see nädal