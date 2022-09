Ifo: Saksamaad võib järgmisel aastal tabada majanduslangus

"Elektri- ja gaasihindade järsk mõjutab Saksamaa majandust ja toob järgmisel aastal kaasa sisemajanduse koguprodukti (SKP) 0,3 protsendilise languse. Sel aastal kasvab SKP 1,6 protsenti," teatas Ifo.

"Tarbijad vähendavad kulutusi, mis tuleneb energiahindade tõusust, eriti 2023. aasta alguses," lisas Ifo.

Berliin teatas hiljuti, et kulutab 65 miljardit eurot kasvava inflatsiooni mõjude vähendamiseks. Ifo hinnangul ei suuda see kompenseerida majapidamiste langevat sissetulekut. Ifo hinnangul tõusevad tarbijahinnad järgmisel aastal 9,3 protsenti, vahendas Financial Times.

Eelmisel nädalal hoiatas Kieli Maailmamajanduse Instituut, et Saksamaa majandus kahaneb järgmisel aastal 0,7 protsenti. "Energiaallikate kõrgete hindade tõttu liigub majanduslanguse laviin Saksamaa suunas," teatas instituut.

Bundesbank hoiatas juba augustis, et majanduslanguse oht 2022. aasta neljandas kvartalis ja 2023. aasta esimeses kvartalis on oluliselt suurenenud.