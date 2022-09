FT: EL plaanib sunnitööga valmistatud kaupade keelustamist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) plaanib sunnitööga valmistatud kaupade keelustamist, mis võib veelgi suurendada pingeid Brüsseli ja Hiina vahel.

USA keelustas juunis kõikide toodete impordi Hiina Xinjiangi provintsist. EL-i keeld keskendub aga kõikidele sunniviisilisel tööl valmistatud kaupadele, et vältida Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjade rikkumist, vahendas Financial Times.

Lehe teatel teatab Euroopa Komisjon oma plaanidest juba sel nädalal. "Sunniviisiline töö kujutab endast põhiliste inimõiguste tõsist rikkumist," seisab lehe poolt vaadatud dokumendis. Dokumendis seisab, et EL-i eesmärk on selline praktika välja juurida. Dokument ei maini riike, mille suhtes sellist keeldu võidakse rakendada. Keeld jõustub tõenäoliselt järgmisel aastal.

Dokumendi kohaselt keskendub keeld eelkõige suurfirmadele. Brüssel tahab laiendada koostööd EL-i väliste riikidega, et tagada, et sunnitööga valmistatud kaubad ei jõuaks Euroopa Liitu.

Europarlamendi roheliste fraktsioon toetab sarnast keeldu, mille kehtestas USA. "Nõuame Hiina sunnitööjõu abil valmistatud kaupade keelustamist," ütles Euroopa Parlamendi liige Henrike Hahn.

ÜRO teatas hiljuti, et uiguuride tagakiusamine Xinjiangis võib olla inimsusevastane kuritegu.

Inimõiguslaste sõnul hoitakse enam kui miljonit uiguuri ja teisi turgikeelseid moslemeid laagrites, mille eesmärgiks on juurida välja nende islamiusu traditsioonid ning sundida neid assimileeruma Hiina hani rahvusest enamusega. Kompartei väidab, et need laagrid on kutseõppekeskused.