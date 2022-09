Ilm läheb pilvisemaks ja tuulisemaks

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati on udu ja võib ka tibutada uduvihma. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde, puhudes 1 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 5 kuni 11 kraadi vahele, maapinnal on kohati ka kuni -2 kraadi.

Hommiku on taevas laialdaselt pilves. Saaremaal võib ka uduvihma tibutada ja kohati on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, mis on mandril nõrk ja saartel mõõdukas. Temperatuurinäit on 8 kraadist Tartus kuni 12 kraadini saartel.

Päev jätkub pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka hoovihma ning hilisõhtul jõuab saarele ka tihedam vihmasadu. Tuul puhub kagust- ja lõunast kiirusega 5 kuni 11 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit ning sooja tuleb 13 kuni 16 kraadi.

Järgnevad päevad jätkuvad teisipäevale võrdlemisi sarnaselt, kuid nii päevane kui ka öine temperatuur teevad paarikraadise languse. Iga päev on mitmel pool hoovihmavõimalus, aga paistab ka päikest. Kuni reedeni on tuul üsna tugev, kuid alates laupäevast hakkab taas vaibuma.