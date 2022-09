Sõja 202. päev: Venemaa ei saada sõtta enam uusi üksuseid

Oluline 13. septembril kell 22.47:

Zelenski: Ukraina käes on täielik kontroll 4000 vabastatud ruutkilomeetril

Ukraina on saavutanud täieliku kontrolli 4000 ruutkilomeetril okupantide käest vabastatud territooriumil, ütles teisipäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Lisaks on 4000 ruutkilomeetril Ukraina väed olukorda stabiliseerimas, lisas Zelenski.

Zelenski ütles varem teisipäeval, et Ukraina väed on vabastanud vasturünnakutega 6000 ruutkilomeetrit territooriumi.

Ukraina ametnikud on samas märkinud, et on suur vahe, kas territoorium on okupantide käest tagasi võetud või suudetakse seal tagada täielik julgeolek, vahendas Reuters,

Kuleba: Saksamaa otsib vabandusi meile soovitud relvade mitte andmiseks

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kritiseeris teisipäeval Saksamaad, öeldes, et Berliin väldib Kiievi palveid saada Leopardi tanke ja Marderi jalaväe lahingumasinaid.

"Saksamaalt tulevad pettumust valmistavad märgid, samas kui Ukraina vajab praegu Leoparde ja Mardereid, et vabastada oma inimesed ja päästa nad genotsiidist," kirjutas Kuleba sotsiaalmeedias.

"Pole mitte ühtki ratsionaalset argumenti, miks neid relvi ei saa anda, ainult abstraktsed hirmud ja vabandused. Mida Berliin kardab, mida Kiiev ei karda?" lisas ta.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz teatas Venemaa täiemahulise sissetungi alguses pöördest kaitsekulutuste ja surmavate relvade eksportimise poliitikast, lubades saata Ukrainale appi rakette ja tankitõrjerelvi. Praeguseks pole Ukraina aga paljusid loodetud relvi saanud.

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock saabub kolmapäeval Ukrainasse visiidile.

Haidai: Vene väed on Kreminnast lahkunud

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et Vene väed on Kreminnast lahkunud, kuid Ukraina väed pole veel linna jõudnud. Partisanide poolt on linna kohale heisatud Ukraina lipp, mis on seal segamatult kolm päeva lehvinud, vahendas Ukraina uudisteagentuur Unian.

Kreminna asub Luhanski oblastis, Severodonetski rajoonis.

Haidai hinnangul vabastatakse varsti ka Lõman. Peale seda on Ukraina vägedel võimalik edasi tungida Luhanski oblastisse. See eeldaks ka Svatove vabastamist.

Svatovest hakkasid Vene väed Ukraina Harkivi vastupealetungi lõpus hakkasid taanduma, kuid on nüüdseks naasnud.

Haidai sõnul moodustab Venemaa uue kaitseliini Svatove-Troitskoje liinil. Viimane asub Vene piiri ääres. Uus kaitseliin oleks ida pool Harkivi oblasti oblastipiirist Luhanski oblasti territooriumil.

Ukraina peastaap: Venemaa ei saada Ukrainasse enam uusi üksuseid

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäevaõhtuses rindeülevaates, et Vene väed on praegu otsustanud mitte saata uusi täisformeeritud üksuseid Ukrainasse.

Väidetavalt rindeolukorra ning Vene sõjalise juhtkonna mitteusaldamise tõttu ei soovi mitmed vabatahtlikud osaleda sõjategevuses. Soovimatust sõdida olevat mõjutanud ka teated Vene vägede kaotustest Ukrainas.

Lisaks on vabatahtlike indu vähendanud teated vähesest meditsiinilisest abist kui nad peaks sõjas haavata saama ning Vene väejuhatuse survest saata rindele ka need, kes pole haavata saamisest taastunud.

Peastaap teatas ka uutest rünnakutest Ukraina tsiviiltaristule mitmes linnas, mille käigus rünnati elektrijaamu, veetaristut, tehaseid ja eluhooneid.

Kiiev: Ukraina armee tulistas alla Iraanis toodetud drooni

Ukraina kaitseministeerium teatas teisipäeval, et tulistas Harkivi piirkonnas alla Iraanis toodetud drooni, mida kasutasid Venemaa sõjaväelased. Teheran eitab droonide tarnimist Venemaale.

FT: USA ja liitlased kaaluvad Ukraina varustamist hävitajatega

"USA ja liitlased arutavad Ukraina pikaajalisi vajadusi, nad arutavad, kas oleks vajalik varustada keskmises või pikemas perspektiivis Ukrainat hävitajatega," ütles üks USA kõrge kaitseametnik ajalehele Financial Times.

Ukraina kohus mõistis 12 aastaks vangi Venemaad abistanud riigireeturi

Ukraina prokuratuuri teatel andis riigireetur Venemaale informatsiooni Ukraina vägede kohta. Riigireeturi abiga sai Venemaa teada, kus paiknevad Ukraina väed ja sõjatehnika, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene luureohvitserid ja sõjaväejuhid põgenevad Krimmist

"Venemaa poolt okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Ukrainas on Venemaa ametnikud, luureohvitserid ja sõjaväejuhid alustanud põgenemist ja viivad oma perekonnad tagasi Venemaa territooriumile," teatas Ukraina sõjaväeluure.

Podoljak: Ukraina vajab juurde õhutõrjesüsteeme, kaitsta riigi taristut

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et riik vajab juurde õhutõrjesüsteeme. Venemaa jätkab Ukraina tsiviiltaristu pommitamist.

Ukraina luure teatel plaanib Venemaa jätkata Zaporižžja tuumajaama pommitamist.

"Venemaa kavatseb tekitada humanitaarkriisi, võttes sihikule kogu Ukraina energiasüsteemi," teatas Ukraina luure.

ISW: Vene väed ei pruugi enam suuta Hersoni kaitsta

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas satelliidipiltide abil, et Vene väed ei pruugi enam suuta kaitsta enda positsioone Hersoni linnas.

Piltidelt on näha, et Hersoni linnas 15 kilomeetrit loodes asuvas Kõselovkas on ainult neli Vene sõjamasinat. Varem ringlesid kuulujutud, et separatistliku Donetski "rahvavabariigi" väed on asula hüljanud ja liikunud Dnepri jõe äärde.

Kõselovka on Vene vägedele oluline asula E58 maanteel. Sealt taandumine võib ohtu seada Hersoni linna ääres olevad kaitseliinid.

Ukraina sõnul ei ole saa Vene väed Antonivka silda kasutada

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul ei saa Vene väed Antonivka silda kasutada. Ringkond teatas ka, et viimase ööpäeva jooksul kaotasid Vene väed 59 sõdurit ning ukrainlased hävitasid viis 152 mm haubitsat ning 12 soomukit.

Zelenski: Ukraina on alates septembrist vabastanud üle 6000 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina väed on vabastanud üle 6000 ruutkilomeetri riigi lõuna- ja idaosas.

Zelenski kutsus ka Euroopa Liitu ülesse kehtestama Venemaa suhtes 8. sanktsioonide pakett. Samuti soovis Ukraina president kiiremat relvaabi ning konkreetselt rohkem õhukaitset.

Ukraina sõdurid Harkivi oblastis Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Kostiantyn Liberov

WaPo: Vene taganemine Harkivist võib olla sõja pöördepunkt

Lääneriikide ametiisikute sõnul võib Vene vägede rutakas taandumine Ukraina Harkivi oblastist olla pöördepunkt Vene-Ukraina sõjas, vahendab The Washington Post.

Lehe hinnangul sõltub Ukraina rindeedu püsivus Venemaa järgmistest sammudest, millest üks võimalik on mobilisatsiooni väljakuulutamine. Sellega saaks korvata seni Ukrainas kaotatud üksuste isikkoosseisu.

Ühe USA ametiisiku sõnul on Vene vägede nõrkus paljastatud ning neil pole suuri reserve ei elavjõus ega tehnikas.

Lehega suhelnud ametiisikute sõnul ei usu nad, et Putin oleks valmis kasutama keemia- või tuumarelva.

Ühe teise allika sõnul on veel liiga vara, et hinnata kas Harkivi oblasti kaotus on Vene vägede jaoks ka strateegilisel tasandil tagasilöök. Mõned ametiisikud hoiatasid, et Vene väed suudavad veel oma olemasolevaid vägesid ümber grupeerida ja teha vasturünnakuid.

Zaporižžja tuumajaama teine tagavaraliin taastati

Taastati teine tagavara elektriliin Zaporižžja tuumajaamani. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel võimaldab kahe elektriühenduse olemasolu hoida ühte vajadusel reservis. Samal ajal teise elektriühenduse kaudu saab tagada jaamale vajalikku elektrit tuumareaktori jahutamiseks ja teisteks ohutuse tagamiseks vajalikeks funktsioonideks.

Esmaspäeval seisati ohutuse tagamiseks viimane Zaporižžja tuumajaama tuumareaktor. Nüüd on kõik jaama reaktorid minimaalse töö seisundis, mille käigus vajab reaktor jahutuseks elektrit minimaalselt.

Briti luure: Vene 1. kaardiväe tankiarmee on tõsiselt kahju saanud

Briti kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt taandus Harkivi oblastist muuhulgas ka Vene 1. kaardiväe tankiarmee. Üksus on mõeldud Moskva kaitseks võimalikus sõjas NATO vastu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



Brittide hinnangul läheb Venemaal aastaid selle sõjalise võimekuse taastamiseks.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 350 sõdurit ja tulistati alla 17 Vene tiibraketti

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 53300 (võrdlus eelmise päevaga +350);

- tankid 2175 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 4662 (+22);

- lennukid 244 (+1);

- kopterid 213 (+0);

- suurtükisüsteemid 1279 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 311 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 162 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 904 (+1);

- tiibraketid 233 (+17);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3469 (+6);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 117 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Harkivi ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.