Ukraina: Venemaa ei saada sõtta enam uusi üksuseid

Oluline 13. septembril kell 06.39:

- Ukraina peastaap: Venemaa ei saada Ukrainasse enam uusi üksuseid;

- Vene väed ei saa enam Antonivka silda kasutada;

- Zelenski: Ukraina on alates septembrist vabastanud üle 6000 ruutkilomeetri;

- Zaporižžja tuumajaama teine tagavaraliin taastati;

Ukraina peastaap: Venemaa ei saada Ukrainasse enam uusi üksuseid

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäevaõhtuses rindeülevaates, et Vene väed on praegu otsustanud mitte saata uusi täisformeeritud üksuseid Ukrainasse.

Väidetavalt rindeolukorra ning Vene sõjalise juhtkonna mitteusaldamise tõttu ei soovi mitmed vabatahtlikud osaleda sõjategevuses. Soovimatust sõdida olevat mõjutanud ka teated Vene vägede kaotustest Ukrainas.

Lisaks on vabatahtlike indu vähendanud teated vähesest meditsiinilisest abist kui nad peaks sõjas haavata saama ning Vene väejuhatuse survest saata rindele ka need, kes pole haavata saamisest taastunud.

Peastaap teatas ka uutest rünnakutest Ukraina tsiviiltaristule mitmes linnas, mille käigus rünnati elektrijaamu, veetaristut, tehaseid ja eluhooneid.

Ukraina sõnul ei ole saa Vene väed Antonivka silda kasutada

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul ei saa Vene väed Antonivka silda kasutada. Ringkond teatas ka, et viimase ööpäeva jooksul kaotasid Vene väed 59 sõdurit ning ukrainlased hävitasid viis 152 mm haubitsat ning 12 soomukit.

Zelenski: Ukraina on alates septembrist vabastanud üle 6000 ruutkilomeetri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et Ukraina väed on vabastanud üle 6000 ruutkilomeetri riigi lõuna- ja idaosas.

Zelenski kutsus ka Euroopa Liitu ülesse kehtestama Venemaa suhtes 8. sanktsioonide pakett. Samuti soovis Ukraina president kiiremat relvaabi ning konkreetselt rohkem õhukaitset.

WaPo: Vene taganemine Harkivist võib olla sõja pöördepunkt

Lääneriikide ametiisikute sõnul võib Vene vägede rutakas taandumine Ukraina Harkivi oblastist olla pöördepunkt Vene-Ukraina sõjas, vahendab The Washington Post.

Lehe hinnangul sõltub Ukraina rindeedu püsivus Venemaa järgmistest sammudest, millest üks võimalik on mobilisatsiooni väljakuulutamine. Sellega saaks korvata seni Ukrainas kaotatud üksuste isikkoosseisu.

Ühe USA ametiisiku sõnul on Vene vägede nõrkus paljastatud ning neil pole suuri reserve ei elavjõus ega tehnikas.

Lehega suhelnud ametiisikute sõnul ei usu nad, et Putin oleks valmis kasutama keemia- või tuumarelva.

Ühe teise allika sõnul on veel liiga vara, et hinnata kas Harkivi oblasti kaotus on Vene vägede jaoks ka strateegilisel tasandil tagasilöök. Mõned ametiisikud hoiatasid, et Vene väed suudavad veel oma olemasolevaid vägesid ümber grupeerida ja teha vasturünnakuid.

Zaporižžja tuumajaama teine tagavaraliin taastati

Taastati teine tagavara elektriliin Zaporižžja tuumajaamani. Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel võimaldab kahe elektriühenduse olemasolu hoida ühte vajadusel reservis. Samal ajal teise elektriühenduse kaudu saab tagada jaamale vajalikku elektrit tuumareaktori jahutamiseks ja teisteks ohutuse tagamiseks vajalikeks funktsioonideks.

Esmaspäeval seisati ohutuse tagamiseks viimane Zaporižžja tuumajaama tuumareaktor. Nüüd on kõik jaama reaktorid minimaalse töö seisundis, mille käigus vajab reaktor jahutuseks elektrit minimaalselt.