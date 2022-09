Omavalitsustegelaste kohtumine süstib majandusse 45 000 eurot

Viljandi rahvas võib üksjagu elevust tunda, sest kohaliku volikogu juhi Helmen Küti sõnul ei tulnud seitsmenda omavalitsuspäeva tähistamine sinna sugugi ilma vaevata. Korraldamisõiguse peale olevat tubli konkurents.

"See, et see toimub Viljandis, tegelikult on tänu eelmisele volikogu esimehele Helir-Valdor Seederile," rääkis Kütt.

Kohale on kutsutud vallavanemad-linnapead, aga ka volikogude juhid ja ametnikud. Poolteise septembrilõpu päeva jooksul kõlab arutelusid ja ettekandeid igale maitsele. Kes soovib, võib rääkida ühiskonna sidususest, kel tahtmist, võib arutleda koostöö või sotsiaalteenuste üle.

Ametlikke sisuarutelusid jagub kokku vähemalt kaheksaks tunniks. Vähem raamidesse surutud kuid siiski töist juttu jätkub kindlasti kauemaks. Helmen Kütt loodab, et kohale tuleb 150 inimest.

"Vahetame häid kogemusi ja valmistume väga raskeks sügiseks ja talveks," sõnas Kütt, kelle sõnul on väga tähtis, et eri kohtades töötavad inimesed omavahel suhtleks. "Lihtsalt selle pärast, et saada ka ise veidi jõudu, et nende raskete probleemidega kohapeal tegeleda."

Päris koolilõunaga võrrelda ei saa

Maksumaksja panustab omavalitsustegelaste kogunemisse 45 000 euroga. Sellest osa leiti Viljandi linna eelarvest, teine osa tuleb riigikassast ning 13 000-eurone toiduarve jaotub ühtlaselt teiste omavalitsuste vahel. Nimelt maksab toitlustamise kinni iga osaleja, praktikas tema kodune linn või vald.

Mida tähtsal üritusel süüa pakutakse, jäägu osalejatele üllatuseks. Kavast nad muidugi juba teavad, et ees ootab neli kohvipausi väikeste suupistetega, üks toekam lõunasöök, millest Küti sõnul kõhu korralikult täis saab ja muidugi ürituse nael – esimese päeva pidulik õhtusöök.

Helmen Kütt möönis, et muidugi võinuks saada ka pisut odavamalt. Näiteks Viljandi laste koolilõunad maksavad euro ja 60 senti. "Võrrelda nüüd koolilõunat selle üritusega... ilmselt on võimalik," arutles Kütt. "Aga päris võrreldavad nad ei ole."

Eelmise omavalitsuspäeva korraldaja, toonane Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski tuli selgitamisega appi. Ta ütles, et koolitoidu hind on suure riigihanke tulemus.

"Kui me korraldaksime iga jumala päev omavalitsuspäeva 15 000 osalejale, ma usun, et need hinnad oleks ilmselgelt odavamad. Aga kui sa teed ühekordset üritust, siis turult catering-i sa saad sellise hinnaga," teadis Kaplinski rääkida.

Pealegi võivad koolitoidu pakkujad mõne kulurea juba eos maha tõmmata. Näiteks Tartus pakutud avatud baar, kus sai tasuta nii õlut kui veini, paneks lasteasutuses parimal juhul kulmu kergitama.

Koosolekud koondatakse lipu alla

Väärika linnana pakub Viljandi oma külalistele ka kultuurilist naudingut. Pidulikul õhtusöögil mängib tantsuks Väikeste Lõõtspillide Ühing.

"Meil on ka ürituse alguses muusikaline tervitus. Ja tegelikult on meil läbi selle ürituse ka muusika," rääkis Kütt, kelle sõnul pärimuslinnas, veel enam Pärimusaidas teisiti ei saagi. "Me oleme ju pärimuslinnas Viljandis. Me oleme Pärimusaidas."

Tänu kaht päeva läbivale meeleolukale kavale panustatakse kultuuri koguni 4000 euroga. Kusjuures pidulikku vastuvõttu plaanivad viljandlased igati mitmekülgsena. Kui kehale pakub rõõmu hea toit ja hinge eest hoolitsevad pillimehed, siis vaimu turgutamiseks on kavandatud tervitussõnavõtud. Teiste seas esineb kõnega president Arnold Rüütel. "Arnold Rüütel on olnud väga väärikalt nende päevade korraldamise juures algusest peale," kiitis Kütt.

Ilusaid asju ja hetki on veel terve hulk. Juba esimese päeva hommikul, enne kui istutatakse omavalitsuspuu, toimub lipu heiskamise tseremoonia. Valla- ja linnajuhtidele aga ka ametnikele on tegemist tähtsa sündmusega, rääkis Kütt. Nimelt pole omavalitsuspäeval veel kunagi oma lippu olnud.

"Sel korral on tõesti tellitud lipp. "OVP" valgel taustal, sini-must-valgega on tähed peal. See antakse üle järgmisele korraldajale. Ja see on terve ürituse vältel laval," selgitas Kütt.

Lipu, spetsiaalse pitsati ja veel pisut asjakohast atribuutikat saab kätte 1600 euro eest. Lihtsameelselt võib küll küsida, et miks läheb koosolekute korraldamiseks spetsiaalset lippu tarvis kuid Helmen Kütt selgitab, et lippu ei tasu alahinnata. "See annab sellele päevale tähtsust. MTÜ-del ja seltsingutel on oma lipud. Me arvasime korralduskomiteega, et oleks väga mõistlik, kui oleks ka omavalitsuspäeval oma lipp," ütles Kütt.

Päevajuhtimine jäetakse proffide hooleks

Kes on sellise avaliku raha eest toimuva ürituse korraldamise juures olnud, teab, kui palju kõik võib maksma minna. Pelgalt meeneid külaliste ja panelistide jaoks tuleb osta 1500 euro eest. Kujundusele ja disainile kulub veel 1200 eurot.

"Kogu see ruum vajab ju kujundust," selgitas Kütt, kelle sõnul tuleb mõelda nii omavalitsuspäeva logo paigutamisele kui lilledele. "See on see kujundus, mis hoones on, et oleks selge, et seal toimub omavalitsuspäev."

Hea kujundus ongi kallis. Näiteks tartlastel kulus paarsada eurot pelgalt viitadele. Aga viitadest veel enam panustavad ürituste korraldajad inimestesse. Näiteks personalile, kes hoolitseb, et kõik 150 külalist sujuvalt töötada saaks, kulub pooleteise päeva jooksul 4000 eurot.

"Personali hulka kuuluvad muidugi need inimesed, kes aitavad registreerimisel, käepaelte jagamisel. Et kui on muret, siis need oleksid lahendatud," rääkis Kütt.

Lisaks tuleb palgata ka need, kes tuju üleval, mõtte terava ja hoo sees hoiavad. Siin annab inflatsioon ehk kõige enam tunda. Tartlased tulid läinud aastal pisut vähemaga toime. Päevajuhiks palgatud näitleja palus kahe päeva eest 1750 eurot, kogenud ajakirjanik, kes erakonnajuhtide debatti vedas, sai 750 eurot. Viljandlastel kulub nende ülesannete jagamisele 3600 eurot.

Omaette eelarvereal on veel kõikvõimaliku tehnika rent ja see, et üritus üldse väärikalt korraldatud saaks. Näiteks tartlastel läks pelgalt projektijuhtimisele üle 5000 euro. Tartu eelarve tuli ka üksjagu suurem, kokku 67 000 eurot. Lemmit Kaplinski rääkis, et raha läinuks rohkemgi, kuid 10 000-eurosest hübriidkonverentsi versioonist siiski loobuti.

Toredat sügispäeva jäävad meenutama kenad fotod

Aga lõpuks on see kõik vajalik, kinnitas nii Helmen Kütt kui Lemmit Kaplinski. Viimane selgitas, et ilma esinejate, hea toidu ja pidulikkuseta oleks omavalitsusjuhtide kohtumine lihtsalt järjekordne töökoosolek.

"Suurema sümboolse kultuurilise väärtusega kokkusaamised on see sotsiaalne liim, mis teeb hilisemad töökoosolekud palju lihtsamaks ja loob ka uusi kontakte," rääkis Kaplinski. "Mina usun, et tulevad toredad kaks sügispäeva," ütles Kütt.

Ja et need kaks sügispäeva ära ei ununeks, on Viljandisse palgatud ka fotograaf, kes kõik 150 omavalitsustegelast ja esinejad jõudumööda üles pildistab. Spetsiaalse fotoseina ette saab astuda esimese koosolekupäeva hommikul aga ka õhtul, kui külalised on end pidulikumalt riidesse sättinud.

Kui keegi siiski unustab või ei jõua, siis ka teisel päeval, kui pakutakse hommikukohvi, on nii fotograaf kui fotosein kenasti olemas. Need olid olemas ka läinud aastal. Lemmit Kaplinski usub, et kvaliteetsetele piltidele kulutatud 1700 eurot läksid igati asja ette. Fotod on tal senini arvutis. "Ma vaatan oma fotosid ikka aeg-ajalt üle," sõnas Kaplinski.