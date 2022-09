FT: McConnelli meeskond kontrollib vabariiklaste kulutusi reklaamidele

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA senati vabariiklaste juhi Mitch McConnelli poliitiline tegevuskomisjon (super Pac) kontrollib nüüd partei kulutusi reklaamidele.

Alates augusti algusest on McConnelli juhitud Pac kulutanud reklaamidele 25,5 miljonit dollarit, selgub Financial Timesi poolt läbi vaadatud föderaalse valimiskomisjoni (FEC) dokumentidest.

McConnelli Pac on teatanud samuti 23 miljoni dollari suurusest uutest kulutustest reklaamidele. See raha on määratud New Hampshire'i osariigi senaatorile Maggie Hassanile.

Tavaliselt juhib vabariiklaste kampaania rahakogumist vabariiklaste rahvuslik senatikomisjon (NRSC). FEC-i andmetel on NRSC alates augusti algusest kulutanud reklaamidele vaid 7,5 miljonit dollarit.

NRSC juht on Florida senaator Rick Scott. NRSC tugineb väikeannetajatele ja komisjoni finantsiline seis on üha ebakindlam, hindas Financial Times.

NRSC on sel aastal kogunud umbes 60 miljonit dollarit. Samas on NRSC kulutanud juba 86 miljonit dollarit. NRSC kommunikatsioonijuht Chris Hartline ütles, et FEC-i andmed ei anna täielikku ülevaadet.

"NRSC finantsiline seis tulenes strateegilisest otsusest kulutada palju raha varakult, teades, et teised komisjonid kulutavad raha alati hiljem," ütles Hartline.

Paljud vabariiklased aga kritiseerivad NRSC tegevust.

"McConnell ja tema meeskond pole NRSC tegevusega rahul. Scott tekitas segaduse ja McConnell peab selle nüüd ära lahendama," ütles vabariiklaste partei rahastaja Dan Eberhart.

McConnelli ja Scotti vahel on ka poliitilised erimeelsused. Scotti peetakse vabariiklaste võimalikuks 2024. aasta presidendivalimiste kandidaadiks. Scott tahab tõsta makse, McConnell seda plaani ei toeta.

Vabariiklased on praegu raskustes, et koguda raha üleriigilistele kampaaniatele. Demokraatidel seda probleemi pole. USA ülemkohus otsustas juunis taganeda ajaloolisest Roe vs. Wade otsusest, millega 1973. aastal seadustati abort kogu riigis. See suurendas rohujuuretasandil vasakpoolsete rahastajate toetust demokraatlikule parteile.