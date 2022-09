Pärnus algasid tööd Vanasadama kvartali rajamiseks

Jõekaldale, kus on lõppjärgus vanade sadamahoonete lammutamine, rajatakse kortermajad. Korteritest avaneb kaunis vaade jõele, näeb kalamehi ja jõeliiklust ning suvel võib seal isegi ristluslaevu silduda.

Majad ise ei tule kaugeltki tavalised. Pärnu linn pidas asukohta sedavõrd oluliseks, et nõudis arhitektuurikonkursi korraldamist, mille võitis Arhitekt Must.

"Meil on ehitus jagatud kolme etappi, millest kaks esimest on valdavalt korterid. Ja viimane on valdavalt bürood ja kaubandus," ütles Vanasadama Arenduse juhatuse liige Kaspar Kokk.

Koka hinnangul on raske öelda, millal on õige aeg ehitama hakata. Muidugi on temagi kuulnud, et prognoositakse kinnisvarahindade langemist, aga edasi lükata nad ehitamist ei kavatse.

"Me lihtsalt oleme tänaseks jõudnud arenduse sellesse faasi, see projekt on piisavalt kaua küpsenud. Meile tundub, et meil ei ole ka otstarbekas ehituse algust kuhugi edasi lükata. Loomulikult tuleb möönda, et olukord on ebastabiilne. Tänaseks oleme sellise otsuse teinud ja nüüd tagasiteed ei ole," lausus Kokk.

Esimeses etapis valmib 60 korterit, kogu arenduses tuleb neid 110. Korterite müügiga kavatsetakse alustada mõne nädala pärast. LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing ütles, et ajad on keerulised, aga eks igaüks otsustab ise, millal ehitamisega alustada.

"Kinnisvara ju arendatakse ja maju ehitatakse igal ajal, nagu me oleme näinud Vene kriisi ajal 2006, 2007, 2008, 2009. Igal ajal ehitatakse maju. Alati on küsimus, millist maja ehitatakse ja kuhu ja kas sellele ka teinekord ostja leidub. Ostja fookus on praegu selgelt uuemate varade suunas ja väga selgelt energiasäästu suunas tehtud," rääkis LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.