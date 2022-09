Ukraina: Venemaa soovis Harkivi pealetungi tõttu rahukõnelusi

Ukraina asepeaministri Olga Stefanišõna sõnul soovis Venemaa taas rahukõnelusi, kuid asepeaminister lubas neid jätkata alles siis kui Ukraina on oma sõjalised eesmärgid täitnud. Ukraina väed ründasid taas Kahhovka silda Hersoni oblastis. IAEA sõnul on kõik kolm Zaporižžja tuumajaama tagavaraliini taastatud. Samuti on elektriliinid taastatud Harkivi oblastis, mille elektritaristut Vene väed pühapäeval rakettidega ründasid.