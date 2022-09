Koroonaaegne e-poodide edulugu sai läbi

Üle Eesti klientidele e-poe kaudu toitu koju kätte toimetav e-Selver liikus kasvu lainel selle aasta esimese kvartali lõpuni. Alates aprillist on aga nii Selveri kui ka mõne teise toidupoe e-poe pidajate jaoks 2019. aastal alanud hüppeline kasvufaas läbi saanud.

"Kõik e-poodide segmendid märkasid, et nõudlus hakkab kahanema. Et esimestel languskuudel oli siis baasiks eelmise aasta väga kõrged kasvunumbrid, et neid me ületada ei suutnud," selgitas Selveri AS-i äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

"Sestap koges valdav enamus e-kaupmehi siis selle aasta teise kvartali näitajate osas üsna tuntavat tagasilööki võrreldes eelmise aastaga, et sõltuvalt siis valdkonnast need varieerusid 20-50 protsenti."

Anderson lisas, et sel suvel jõudsid siiski e-Selveri mahud tagasi tasemele, kus nad olid viimati eelmisel suvel, ja praegu liigutakse väikses kasvurütmis. Seda, et toidukaupade ostmiseks e-poe teenuse kasutamise huvi on vähenenud, tõdes ka Rimi e-kaubanduse formaadijuht Helen Lednei.

Lednei sõnul saab eelmiste aastate kogemuse põhjal öelda, et e-poe kasutamist mõjutab otseselt covidi kulg.

"Et nii kui sellest rohkem n-ö meedias rääkima hakatakse, mingid piirangud tulevad, siis see suurendab kohe ka klientide arvu e-poes."

Vähenenud mahtudest hoolimata on eelkõnelejate sõnul aidanud n-ö koroonahooajad siiski kasvatada e-poodide kasutajaskonda. Näiteks ütles Anderson, et praegu on e-Selveri mahud ikkagi kolm-neli korda kõrgemad kui enne 2019. aastat. Samas tõdetakse, et toidukaupade e-poodide kui selliste ülalpidamine ja ka kasumis hoidmine pakub praeguses majandusolukorras väljakutset. Näiteks Coop lõpetas augustist e-poe teenuse Tallinnas, Harjumaal ja Pärnus, sest seesuguse teenuse pakkumine on kallim kui tasu, mida klientidelt saadakse.

Selveri näitel lisas Anderson: "Teatud nõudluse punktid on tõestanud, et seda on võimalik tasuvalt teha, aga kui nüüd vedada paralleele füüsilise poe pidamisega, siis jah, siin jääb ilmselgelt peale füüsiline pood."

Samas kinnitavad nii Anderson kui Lednei, et e-Selver ja Rimi e-pood praegu turul jätkavad ja oma kliente edasi teenindavad.

"Täna me oleme miinuspoolel ja me teame ka turul seda, et ka teised jaeketid on seal kuskil nulli piiri ääres või mõned isegi natuke üle, aga meie oleme turul olnud kõigest kaks aastat praegu ja need investeeringud, mis me oleme siis teinud e-poe arendusse, need kindlasti on vaja alles tagasi teenida. Siin tuleb leida efektiivsemad moodused, kuidas siis toimetada," ütles Lednei.