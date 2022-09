Iraani asepresidendi poeg müüb riigi tsensuurist mööda minemise lahendusi

Iraani valitsust süüdistatakse salaja uue tsensuuriseaduse tegemises, mis piiraks veelgi riigis ligipääsu internetile.

Hiljuti selgus, et ühe Iraani asepresidendi poeg emigreerus Kanadasse ning lõi seal virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ettevõtte, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Paljud iraanlased kasutavad VPN teenust, et valitsuse tsensuurist mööda minna.

Paljastus on tekitanud riigis kriitikat ning üleskutseid asepresidendi tagasiastumiseks.

Iraani režiimi karmistamise pooldajad on riigi parlamendis enamuses ning tõenäoliselt võtab parlament internetitsensuuri tugevdamise eelnõu vastu.

Eelnõu kohaselt saaksid riigi relvajõud kontrolli riigi internetiühenduse sõlmpunktide üle ning VPNi kasutamine kriminaliseeritakse.

Iraani naiste ja pereküsimuste asepresident Ensieh Khazali tõrjus kuuldusi tema poja emigreerumisest Kanadasse. Khazali sõnul on tema poja reis ajutine ning selle eesmärgiks on teadmuspõhine uurimustöö.

Iraani usujuht ja riigi liider ajatolla Ali Khameneni teatas märtsis, et Iraanis on alanud teadmistepõhise majanduse aasta.

Iraani sotsiaalmeedias samas levisid tähelepanekud, et Khazali pojal on portaalis rocketreach.co konto, kus on ära märgitud ka tema töökoht, milleks on Vancouveris paiknev Betternet.co, mis tegeleb VPN teenuse müügiga.

Praeguseks ei ole Khazali poja konto antud keskkonnas enam leitav.

Paljude iraanlaste sõnul ilmestab Rezazadeh juhtum kuidas riigi eliit kasutab ära oma positsioone ja sidemeid tagamaks endale head töökohad ja edu riigihangetel.

Paljud Iraani ametiisikud on saatnud oma lapsi õppima ja töötama Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse kritiseerides samal ajal aktiivselt lääneriike ja eelkõige USA-d.

Üks Iraani revolutsioonilise kaardiväe ametiisik väitis varem, et hinnanguliselt elab lääneriikides 4000 kõrgete ametiisikute lähedasi.