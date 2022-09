Otse kell 9: riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab majandusprognoosi

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja riigikontrolli esindajad.

Eelarvenõukogu teatas eelmisel nädalal, et ei kiida rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi heaks, sest selle koostamisel on kasutatud mullukevadisest eelarvestrateegiast lähtuvaid valitsussektori tarbimise ja palgakulude prognoose, mille prognoosieeldused on kiire inflatsiooni oludes aegunud; lisaks pole prognoosi koostamisel arvesse võetud uue koalitsiooni juulis avalikustatud kulumeetmeid. Seetõttu leidis eelarvenõukogu, et suvises prognoosis on oluliselt alahinnatud valitsussektori kulude mahtu, eelarvepuudujääki ja võlakoormust aastatel 2023‒2026, mis omakorda avaldab mõju teistele prognoositavatele majandusnäitajatele.