Riik müüb Tallinnas Paljassaares asuvat magusat mereäärset krunti

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on enampakkumisele pannud Paljassaares asuva üle 15 000-ruutmeetrise mereäärse kinnistu, kuhu algatatud detailplaneeringu järgi saab rajada elumaju.

RKAS-i kodulehe järgi on müügis Tallinnas Paljassaare Kopli liinide poolses otsas asuv mereäärne 15 471 ruutmeetri suurune kinnistu. 1,2 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumine kestab 27. septembri pärastlõunani. Pakkumise tagatisrahaks on 120 000 eurot.

Neeme tänav 50 kinnistu asub mere ääres Paljassaare lahe kaldal Põhja-Tallinna linnaosas. Krundil on praegu endine Kopli piirivalve kordonihoone koos abihoonetega ning kolm elamuhoonet, mille netopind on kokku 766 ruutmeetrit. Kinnistul paikneb kolm elamut, mis on kaetudtähtajatud üürilepingutega, mille saab lõpetada kolmekuulise etteteatamisega. Kinnistu müüakse koos üürilepingutega.

Endine kordonihoone võidakse määrata säilitamiskohustusega või utiliseerimiskohustusega hooneks, märgitakse pakkumises.

Krundi läheduses asuvad eramajad ning kortermajad, samuti Kopli liinide uusarendus.

Praegu on kinnistu riigikaitsemaa sihtotstarbega, kuid ala elamumaaks muutmiseks on algatatud detailplaneeringu koostamine. Selle järgi on kinnistule ette nähtud kuus üksik- või kaksikelamu ehitusõigusega krunti, mille pindalad on vahemikus 1175–2390 ruutmeetrit, maksimaalne ehitusalune pindala 250–450 ruutmeetrit. Lisaks on planeeritud üks üldkasutatava maa ja kaks transpordimaa sihtotstarbega maaüksust, millest üks on ette nähtud kinnistusisese tee ja teine kinnistule juurdepääsutee eesmärgiga.

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu tööversiooni järgi asub Neeme 50 kinnistu pereelamute alale, kus võivad paikneda pere- või kaksikelamud.

Neeme 50 kinnistu detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korralduse eelnõu menetlemine on takerdunud aga naabruskonna vastuseisu tõttu, seisab RKAS-i kodulehel.

Maakasutust kitsendavate tingimustena on kinnistul veekaitsevööndi piir 20 meetrit, ehituskeeluvöönd 50 meetrit ja ranna piiranguvöönd 200 meetrit.

Kinnistu kontaktvöönd on aktiivne arenduspiirkond, kus koostamisel on nii Neeme tänava 30 kinnistu kui ka Neeme tänava 40 kinnistu planeering eesmärgiga viia ellu elamuarendus. Samuti kehtestas Tallinna linnavolikogu 2022 juunis mereäärse Sepa tn 28 kinnistu detailplaneeringu 34 elamuühikuga korterelamu rajamiseks.