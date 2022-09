Sulev Valner: ajakirjanduses tuleb teha õigeid valikuid iga päev

Valneri sõnul motiveeris teda ERR-i nõukogu ekspertliikme kohale kandideerima soov aidata kaasa ausa vaba ajakirjanduse püsimisele. "See on praegu väga oluline. Eks mul on ERR-i ja selle eelkäijatega, Eesti Televisiooni ja Eesti Raadioga, olnud varem pikaajaline side. Selle tõttu olen seda organisatsiooni aukartusega ja positiivse ootusega pidevalt jälginud ja hea meelega aitan omalt poolt kaasa, et kõik hästi läheks," rääkis Valner ERR-ile.

ERR-i praegusele tööle ei soostunud Valner hinnangut andma. "ERR on väga mitmekesine ja laia ulatusega, eri harudega organisatsioon - tele, raadio ja muud väljundid, - kuidagi sellele kõigele mingit ühte lihtsat hinnangut anda oleks ju väga julge üldistus. Põhimõtteliselt tundub mulle, et ERR-il ei lähe halvasti," ütles Valner. "Nii teadaolev ERR-i vaatajate ja kuulajate arv kui ka küsitluste vastukajad annavad julguse arvata, et ollakse õigel kursil," lisas ta.

Mis puudutab lahendusi ERR-i eelarve suurendamiseks, siis soovib Valner enne vastamist ennast asjadega põhjalikult kurssi viia. "Tuleb vaadata võimalusi ja neid ühiselt otsida ja aidata tegevjuhtkonnal õigeid valikud teha. Ma kindlasti ei arva, et nõukogu roll oleks hakata tegevjuhtkonna asemel väga detailselt tegelema organisatsiooni juhtimisega. Ma hoiduksin selles osas sõna võtmast praegu," lausus Valner.

Oma plussiks nõukogu liikmena peab Valner pikka ajakirjanduskogemust. "Valdkonna tundmine aitab vaadata nõukogus asjadele otsa sellise pilguga, mis toetaks ERR-i oma tegevuses õigete põhimõtete järgimist," märkis ta. Ta lisas, et ta ei arva, et ERR oleks valel kursil. "Eks ajakirjandus on valdkond, kus pole võimalik teha ühte õiget otsust kümneks aastaks, vaid õigeid valikuid tuleb teha iga päev," rõhutas ta.

Riigikogu kultuurikomisjon valis Valneri teisipäevasel koosolekul ERR-i nõukogu liikmeks, tema liikmeks nimetamise eelnõu arutatakse riigikogu täiskogus 22. septembri istungil ühel lugemisel.

ERR-i nõukogu asjatundjaist liikmed on veel Peeter Espak, Viktor Trasberg ja nõukogu esimees Rein Veidemann. Samuti kuuluvad nõukokku riigikogu liikmed Anti Poolamets, Valdo Randpere, Indrek Saar, Priit Sibul ja Marika Tuus-Laul.