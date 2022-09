Reformierakond võttis tagasi Suti kandidatuuri Eesti Panga nõukogusse

"Reformierakonna fraktsioon oli esitanud sellele kohale Andres Suti, aga on hetkel palunud selle esitamise peatada. Me esmaspäeval olime valmis eelnõu tegema, et see anda üle riigikogule, aga teisipäeval palus Jürgen Ligi selle peatada ja oodata lõplikku otsust," rääkis riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. "Nüüd ootame Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut," lisas Kokk.

Reformierakonnal on neli kuud aega esitada oma kandidaat Eesti Panga nõukogusse. Kui nad nelja kuu jooksul seda ei tee, esitab selle kandidaadi riigikogu rahanduskomisjon ise, märkis Kokk.

Eelmisel nädalal kirjutas ERR, et Reformierakond soovib taastada vahepeal ministriametis olnud Andres Suti volitused Eesti Panga nõukogu liikmena, mille tõttu peab nõukogust taanduma Jürgen Ligi.