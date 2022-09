Kinnisvaraeksperdid ootavad hindade langemist

Kinnisvaraettevõtja Viljar Arakas ütles esmaspäeval Vikerraaadio saates "Vikerhommik", et tema ootaks praeguses olukorras koduostuga kuus kuni 12 kuud. Hinnakorrektsiooni peab lähiajal võimalikuks ka kinnisvaraekspert Tõnu Toompark.

"Hinnalangus elamispindade turul on tõenäolisem kui viimase 10 aasta jooksul. Meil on terve hulk riskitegureid. Vast kõige hullem neist on energiahinnad, mis meid juba septembris puudutavad, aga selle kõrval majanduslanguse oht ja sealt võimalikud probleemid tööjõuturule," rääkis Toompark.

Toompark nentis, et viimastel kuudel on hinnatõus peatunud.

"Uusarendusi nüüd juba on saada, ostjate huvi on lahtunud, mis on taas tegur, mis võiks viidata tulevasele hinnalangusele, kui ostjad osta ei taha, aga müüjatel vara pakkuda on. Kui aasta algul oli selge pakkumiste defitsiit turul, siis juulist, augustist enam sellest rääkida ei saa. Ostjate huvi uute korterite turul on kukkunud kordades," ütles Toompark.

Seevastu kinnisvarabüroo 1Partner tegevdirektor Martin Vaher usub, et Tallinnas on kortereid jätkuvalt puudu ning enne langust peaks tulema tehingute arvu järsk langus.

"Tõepoolest, hinnakasv on täna pidurdunud, aga see pidurdumine toimus juba juunis, kus iga kuu ruutmeetri hind ei tõusnud. Ta on üles-alla kõikunud juba kolm-neli kuud," ütles Vaher.

Ka eluasemelaenu võetakse endise aktiivsusega, vaatamata sellele, et euribori tõus on teinud tagasimaksed kallimaks.

"Inimesed pööravad rohkem tähelepanu, milliseks kujuneb nende laenu kuumakse, kaaluvad hästi hoolikalt. Hind ei ole viimastel kuudel muutunud. Keskmine kodulaenu marginaal jääb suurusjärku 1,85. Eelmise aastaga võrreldes see on veidi langenud," rääkis Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.