Neljapäeval liiguvad vihmapilved üle Eesti

Neljapäeva öösel on pilvekihis selgemaid laike, öö hakul on üksikuid sajuhooge, vastu hommikut laialdasemalt. Äike pole ka välistatud. Puhub lõuna- ja edela-, enne südaööd Ida-Eestis ka kagutuul kiirusega 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ning mitmel pool sajuhoogudega. Puhub edelatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval on laialdaselt pilvi, sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tõmbub tuul veidi tagasi. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Järgnevail päevil on ilma juhtimas sama madalrõhuala, mis saadab Eestisse vihmahooge ja enam just päevaseks ajaks. Öösel on ka selgemat taevast ja vihma vähem. Õhk jahtub öösiti 5 kraadi ümbrusse, päevasooja on vihmas 11 kuni 12, kuivematel tundidel 15 kuni 16 kraadi.

Esmaspäev toob jaheduse ja sooja on paar pügalat vähem.