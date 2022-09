Lindude rändamine pakub vaatlejatele põnevust kogu sügise jooksul

Sügis on kätte jõudnud ka linnuriigis ning kui näiteks paljud putuktoidulised värvulised on linnuvaatleja Tarvo Valkeri sõnul juba teele läinud, siis sookurgede sügisrände kulminatsioon jõuab kätte ilmselt lähema kümne päeva jooksul.

Lääne-Eesti looduses käies tasub seada pilk taevasse. Kui sookurgede rände tipphetk jõuab linnuvaatleja Tarvo Valkeri hinnangul kätte nädala kuni kümne päeva pärast, siis hanede aktiivsem rändeaeg jääb tema sõnul tavaliselt oktoobri esimesse poolde.

Nii kured kui ka haned kogunevad enne rännet parvedesse ja selliseid parvi on juba mõnel pool näha.

"Eks nad parvedes on sellepärast, et üheskoos on kergem märgata erinevaid ohte, olgu selleks siis mõni kiskja, röövlind või hanede puhul ka jahimees. Ja parves on ka kergem lennata. Tihti haned ja kured lendavad sellises kolmnurkses parves ja niimoodi üksteise tuules on seda rännet kergem läbida," selgitas Valker.

Kuna liikide rändeaeg on erinev, siis jätkub huvilistele põnevust kogu sügise jooksul.

"Oodata on veel väga palju teisi veelinde, erinevaid mereparte, Loode-Venemaal ja Skandinaavias pesitsevaid hanesid ja kui päris külmaks siin oktoobris läheb, siis jõuavad ka põhjamaised luiged siia," rääkis Valker.

Tema sõnul on sobiv aeg linnuvaatluseks hommikul pärast päikesetõusu, kuid sookurgede puhul ka päikeseloojangu eel.