Minister kinnitas gaasitarbijate prioriteetsuse järjekorra

"Kuigi maagaasi tarbimine on hinnasignaalide tõttu vähenenud ning praeguste hinnangute kohaselt saame juba varutud maagaasi abil veeldatud maagaasi terminali töö alustamiseni hakkama, tuleb siiski kokku leppida põhimõtted, kuidas gaasitarbimist vajadusel äärmuslikes oludes piirata," ütles Sikkut.

Augustis jõustus maagaasiseaduse muudatus, mis kohustab gaasi võrguettevõtjaid määrama oma andmevahetusplatvormil kindlaks, millistesse tarbijarühmadesse nende kliendid kuuluvad.

Esmajärjekorras tagatakse gaas kodutarbijatele, seejärel teisena eluruumide kütteks gaasi kasutatavatele soojusettevõtetele ning kolmandana avariireservelektrijaamadele.

Neljandana tagatakse gaasivarustus ühiskonna toimimiseks vajalike teenuste osutajatele, kelle tegevuse jätkamine sõltub gaasivarustuse olemasolust. Nende hulka kuuluvad näiteks toidutootjad, põllumajandusettevõtted, gaasitanklad, haiglad ja hoolekandeasutused.

Eelviimasena ehk viiendas rühmas tagatakse gaasivarustus neile tarbijatele, kelle eeldatav gaasivarustuse katkestamise aeg on kuni kuus tundi ja viimasena tarbijatele, kelle gaasivarustuse katkestamise aeg on üle kuue tunni.

Kui Eesti gaasisüsteem satub hädaolukorda ehk gaasi nõudlus on suurem kui gaasi kättesaadavus turul, alustatakse vajadusel gaasitarbimise piiramist just viimasest tarbijagrupist.

Äritarbijate ja teiste mittekodutarbijate ehk neljanda tarbijarühma liigitamisel on otsuse langetamisel olulisim asjaolu, kas tarbijaga gaasist ilmajäämine mõjutab ühiskonna toimimist.

Selle väljaselgitamisel peab võrguettevõtja lähtuma Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatorist ehk EMTAK koodidest. Ülejäänud äritarbijate puhul ehk viienda ja kuuenda grupi puhul mängib rolli gaasivõrgust väljalülitamise kiirus – kas võrguettevõtjal kulub oma juriidilisest asukohast tarbijani jõudmiseks ning tarbija gaasitarbimise katkestamiseks vähem või rohkem kui kuus tundi.

Võrguettevõtjad peavad tarbijagruppide liigituse peavad tegema 19. oktoobriks.

MKM-i andmetel on Eestis gaasi kodutarbijaid umbes 44 000, mittekodutarbijaid umbes 13 000.

Eesti aastane gaasitarbimine on ligikaudu viis teravatt-tundi. Eleringi juht Taavi Veskimägi on öelnud, et sellest ühe teravatt-tunni tarbivad kodutarbijad, 1,5 teravatt-tundi on kaugküte, 1,5 teravatt-tundi tarbivad tööstustarbijad ja ühe teravatt-tunni muud äritarbijad.