Kaasik: LNG-terminali kindlus toob tarbijatele paremad müügitingimused

Kaasiku sõnul pole veel teada, kas LNG laev tuleb Paldiskisse või Soome ning see selgub lähinädalatel või -kuudel.

"Pööre LNG poole on juba tänaseks toimunud. Me saame umbes kuu aja pärast esimese suure laeva, mis Klaipeda kaudu tuleb, aga tõsi on see, et talviseks ajaks me tahaks veel rohkem gaasi saada. Hea uudis on see, et mõlemad kaid edenevad hästi ja see kindlus, et aasta algusest on võimalik sealt gaasi tuua, on üsna suur," ütles Kaasik.

Seda, milliseks hinnatase kujuneb, ei ole Kaasiku hinnangul võimalik veel öelda. "Meie hinnataset mõjutab hästi palju Hollandi gaasibörsi hind ja LNG puhul selle sama TTF-iga seotult seda sisse tuuakse," rääkis ta.

Samas peaks turule saabuv kindlus tähendama müügitingimuste paranemist tarbijatele. "Üldine hinnatase paraneb ikkagi siis, kui ta üle Euroopa läheb paremaks. See varem või hiljem juhtub, aga kas paari kuu pärast, poole aasta pärast või veel hiljem, seda on raske öelda," sõnas Kaasik.

"Täna on gaas ikkagi kaks-kolm korda kallim kui muud kütused ja ainult selle pärast, et arvatakse, et gaasi ei jagu. Kui lõpuks selgub, et jagub, peaks ka hind normaliseeruma," ütles ta.

Praegu pakutavad fikseeritud gaasilepingud on kõrge hinnaga. "Mina isiklikult tänaste hindadega ei julgeks hinda fikseerida. Ma arvan, et täna ongi sõjaolukord ja selles hinda fikseerida tundub kallis. Ise püüaks toetusmeetmete abil järgmised kuud üle elada ja loodetavasti on siis pilt oluliselt parem," rääkis Kaasik. "Alati võib minna veel hullemaks, aga praegu ei tundu parim aeg."

Kõrge hinna tõttu on ka inimesed läinud gaasiküttelt üle teistele energiaallikatele, mis on vähendanud gaasitarbimist. "Tõsi on, et kui gaasipakkumine palju ei suurene, saab tasakaal tulla sellega, et tarbitakse vähem ja seda toimub üle Euroopa. Ma arvan, et see on okei, ka gaasimüüjana. Täna on alternatiivsed kütused kohati kaks-kolm korda odavamad ja kui kütteõli kasutamine võimaldab hinna mõttes kliendil talve üle elada, oleme ka meie rahul," sõnas Kaasik.

Tarbimine on langenud ligikaudu viiendiku võrra, kuid suur osa sellest on Kaasiku hinnangul ajutine. "Selge on see, et need ajutised lahendused ei jää püsivaks, õli kasutamine ei ole ei keskkonna ega pikas perspektiivis ka hinna mõistes mõistlik," ütles ta.