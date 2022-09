USA plaanib Taiwanit relvade hankimisel toetada 6,5 miljardi dollariga

USA senati väliskomisjon võttis vastu eelnõu, mille raames eraldatakse Taiwanile 6,5 miljardit dollarit, et iseseisev saareriik saaks osta relvastust. Eelnõu vajab veel senati ja kongressi heakskiitu.

Senati väliskomisjon võttis vastu Taiwani poliitika seaduse (TPA). Tegemist oleks esimese korraga, kui USA rahastab otseselt Taiwani relvatarneid, vahendas Financial Times.

TPA loob ka kahe miljardi dollari suuruse laenufondi, mille eesmärk on aidata Taiwanil relvastust osta. Eelnõu näeb veel ette, et Valge Maja peaks kehtestama sanktsioonid vähemalt viie Hiina riigipanga suhtes, kui president teeb kindlaks, et Hiina eskaleerib agressiooni Taiwani vastu.

"Me vähendame hoolikalt ja strateegiliselt Taiwani ees seisvaid eksistentsiaalseid ohte, tõstes saare jõuga vallutamise kulusid," ütles eelnõu autor Robert Menendez.

"Peame kohe astuma samme, et tugevdada Taiwani kaitset, enne kui on liiga hilja. Peame tulevasest kriisist ette jõudma," ütles senati väliskomisjoni liige Jim Risch.

Hiina kritiseeris senati väliskomisjoni eelnõu ja süüdistas USA-d "ühe Hiina poliitika lahjendamises".

Washington katkestas ametlikud diplomaatilised suhted Taiwaniga 1979 . aastal, tunnustades Pekingit "Hiina ainsa valitsusena", kuid hoiab Taiwaniga tihedaid mitteametlikke sidemeid. Peking peab Taiwani separatistlikuks provintsiks, mis kuulub Hiinale.