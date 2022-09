Gasumi tanker sõitis Soomest Leningradi oblastisse kolm nädalat

Gasumi tanker väljus Torniost 24. augustil. Tanker pidi sõitma Venemaale Võssotski sadamasse, mis asub Peterburi lähedal. Tavaliselt kestab selline reis umbes kaks päeva. Gasumi tanker tegi aga mitu tiiru ümber Gotlandi saare ja vahepeal oli ankrus Tallinnas.

Merendusekspert Mikko Heikkilä hakkas laeva teekonda jälgima augustis. Ta uurib mereliiklusest tulenevaid heitkoguseid. Ta otsustas Ukraina sõja tõttu nüüd jälgida kogu Gasumi tankeri teekonda.

Heikkilä oli üllatunud sellest pikast reisist, kuigi veeldatud maagaasi laevad teevad sageli pikemaid reise. Transpordi käigus osa veeldatud maagaasist aurustub ja see tuleb taastöödelda. Lühikestel reisidel pole aega seda laeva kütusena ära põletada.

Heikkilä sõnul on aga kolm nädalat ringi sõitmine siiski erakordne juhtum.

Gasumi kommunikatsioonijuhi Olga Väisäneni sõnul oli tankeri pika teekonna põhjuseks energiahindade tõusust tingitud erandlik olukord. Tema sõnul oli tarnete vahel erakordselt pikk aeg.

Tankerit hoiti seetõttu tarnete vahelisel perioodil töös, et see oleks töökorras järgmise tarne ajaks. Veeldatud maagaasi ladustamine nõuab eritingimusi.

"Kui tanker töötab, jahutab sama mootor paaki ja hoiab seda külmana. Paaki tuleb hoida külmas, et seda saaks kasutada järgmise lasti pealelaadimiseks. Me ei tee seda mitte mingil juhul ilmaasjata," ütles Väisänen.

Heikkilä sõnul on siiski imelik, et jahutus ei tööta ilma peamise mootorita. Ta imestas, et Gasum ei laadinud maha aurustunud gaasi, et seda siis taastöödelda. Väisäneni sõnul tegeleb firma aga vastava olukorra tõttu kõige mõistlikumal viisil, vahendas Helsingin Sanomat.

Gasum impordib jätkuvalt Vene maagaasi. Euroopa Liidu sanktsioonide kohaselt on igasugune LNG tarnimisega seotud tehnoloogia eksport Venemaale keelatud, kuid veeldatud maagaasi enda import ei ole sanktsioonide alla pandud.