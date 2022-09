Põhja-Korea režiim piirab omakapitalil põhinevate ilusalongide tegevust

Ajalehe Daily NK allikas ütles teisipäeval, et Chongjini politsei on augusti lõpust sulgenud eraettevõttena tegutsevaid juuksuri- ja ilusalonge. "Võimud tahavad, et erasalongis töötavad juuksurid läheksid tööle riigile kuuluvasse firmasse," ütles allikas.

Põhja-Koreas on ametlikult lubatud ainult riiklikud ilusalongid. Siiski tegutsevad riigis ka illegaalselt tegutsevad erafirmad, mis pakuvad sarnast teenust. Need firmad ei maksa riigile ka makse. Seetõttu tegelevad sellise äriga paljud põhjakorealased.

Riigile kuuluvad salongid pakuvad ainult selliseid soengustiile, mida riik lubab. Seetõttu eelistavad nooremad põhjakorealased illegaalseid juuksurisalonge.

"Riik ignoreeris aastaid, kui inimestel polnud toitu ja nad surid nälga. Nüüd röövib valitsus ka inimeste elatist. Riik peaks olema hoopis tänulik, et inimesed saavad ise hakkama, ilma riigilt midagi küsimata," ütles allikas.