Läti rahandusministeerium peatas töölepingu maksuameti juhiga

Rahandusministeerium teatas, et korraldus anti välja teenistusülevaate aruande alusel ja vastusena Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) hiljutistele vahistamistele. KNAB vahistas juunis korruptsiooni kahtlustuse tõttu viis maksuametnikku.

"Toimunu on pretsedenditu juhtum. Kinni on peetud VID-i kõrgetasemelistest töötajatest koosnev organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kinnipeetavad pole madala astme ametnikud. Nad töötasid otse tegevdirektori alluvuses, kes omakorda allub peadirektorile," teatas rahandusministeerium.

"Kuriteod, mille eest need ametnikud peeti kinni, on kõige raskemad, mida ametnik saab toime panna. Sellises olukorras on mõeldamatu, et maksuamet saab teeselda, et midagi pole juhtunud ja siis jätkata tavapäraselt tööd edasi," ütles Reis.

"Jaunzeme tegevuse läheb tööülesannete põhjendamatu täitmise alla. See võis tekitada kahju riigi huvidele," teatas rahandusministeerium.

VID-i peadirektori ülesannete täitjaks määratakse peadirektori asetäitja Indra Karklina, vahendas LSM.