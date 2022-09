Suuremad riigiasutused ja -ettevõtted kasutavad kallist börsielektrit

Peaminister Kaja Kallase sõnul on ta väga üllatunud, et riigi hallatavad asutused ja ettevõtted pole valinud kulude vähendamiseks fikseeritud elektripaketti.

"Haiglad, miks need ei ole hindu fikseerinud? Kui RKAS seda korraldab, siis seal on ju teada, et hinnad tõusevad. Eelmisel detsembril ma rääkisin juba sellest, et fikseerige hinnad, sellepärast et see läheb hullemaks. Ja miks ei ole riigi hallatavad asutused seda tegelikult teinud? Kuidas me oleme olukorras, kus (nad) on endiselt sõltuvad börsihinnast," lausus Kallas.

Põhja-Eesti regionaalhaigla vastas "Aktuaalsele Kaamerale" kirjalikult, et haiglal on börsipakett ning kuna nad on riigihankekohuslased, siis pakettide muutmine on neile õigusruumist tulenevalt väga ajamahukas.

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ehk RKAS-i hallata on terve rida riiklikke büroosid, sisejulgeoleku- ja haridusasutusi. RKAS kinnitas samuti kirjalikult, neil on sõlmitud elektri osas raamhankeleping, mille ajal ei saa muuta teenust ehk minna börsipaketi pealt fikseeritud paketile.

Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos ütles, et tõepoolest on see nii.

"Miks paljud on börsile läinud, on küsimus, kuidas nad on oma hanked üles ehitanud. Minu teada on mingisugune periood ja seal tekib vastuolu ehk et võib-olla riigihanke seadus on jäänud jalgu," ütles Roos.

Tegelikult pole börsipaketid ainult RKAS-i haldusalas olevate elektritarbijatel, vaid ka teistel riigiasutustel ja -ettevõtetel. Näiteks on see nii väga suurel elektrikasutajal kaitseministeeriumil.

"Kuna me oleme nii suur tarbija, siis siiamaani on see meile olnud rahaliselt kasulik. Ja pikas perspektiivis me arvame, et kümne aasta planeerimise peale see jääb meile endiselt kõige kasulikumaks paketiks," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Sellegipoolest kinnitas Eesti Energia, et äriklientidest kasutab ligi pool fikseeritud hinnaga pakette

"Kui me vaatame mahu järgi, siis on jagunemine 40 protsenti (fikseeritud) ja 60 protsenti börsil. Eesti Energia pakub suurklientidele fikseeritud pakette, pakub ka väikeklientidele, pakub ka omavalitsustele," ütles Roos.