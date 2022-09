Ilm püsib sajune

Reede öö on pilves selgimistega ning vihmahood levivad üle Eesti edelast kirde suunas. Kohati on ka äikest ja siin-seal tekib udu. Tuul puhub edelast- ja lõunast 4 kuni 9 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 7 ja 12 kraadi vahele.

Hommik on samuti pilves selgimistega ning sajuhoogudega. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis, Peipsi järvel puhanguti ka 12, Liivi lahe piirkonnas 15 meetrit sekundis. Temperatuurinäit ulatub 9 kraadist 12 kraadini.

Päev pilvkattesse suuri muutusi ei too. Aeg-ajalt sajab jätkuvalt vihma, kohati on ka äikest ning sadu võib olla tugev. Edela- ja lõunatuul puhub kiirusega 4 kuni 9 meetrit sekundis, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub aga tuul Saare- ja Hiiumaal läände ning loodesse. Õhusooja on oodata 12 kraadist 15 kraadini.

Nädalavahetuse ilmapilt jääb võrdlemisi sarnaseks reedega. Kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur on päeval 13 kraadist 15 kraadini, öösel 7 kraadi juures. Tuul on mõõdukas.

Uue nädala alguses on samuti siin-seal vihmahood, kuid sajuhulk on väike. Õhusoe teeb nii päeval kui ka öösel võrreldes praegusega paarikraadise languse. Tuul on jätkuvalt mõõdukas.