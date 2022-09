Karmi piiripoliitika vastane rikas USA piirkond on nüüd hädas migrantidega

Florida osariik saatis 50 migranti Massachusettsi osariigis asuvasse jõukasse Martha's Vineyardi piirkonda, kuna vabariiklased tahavad illegaalsed sisserändajaid viia piirkondadesse, kus on võimul demokraadid. Martha's Vineyardi võimud ei toeta karmi piiripoliitikat, kuid kirjeldasid migrantide saabumist kui humanitaarkriisi.

USA piiriosariigid nagu Texas ja Arizona on varem saatnud tuhandeid migrante sellistesse linnadesse nagu New York, Chicago ja Washington. Vabariiklaste juhitud osariigid leiavad, et demokraatide juhitud osariigid peavad vastu võtma migrante, kuna ei taha täielikult jõustada immigratsiooniseadusi, vahendas Reuters.

Florida kuberner Ron DeSantis saatis nüüd kaks lennukitäit migrante Martha's Vineyardi.

"Jah, Florida võib kinnitada, et kaks lennukit, kus olid illegaalsed sisserändajad, mis täna Martha's Vineyardi saabusid, olid osa osariigi ümberpaigutamisprogrammist, et transportida illegaalsed immigrandid varjupaikadesse," ütles DeSantise kommunikatsioonijuht Taryn Fenske.

"Martha's Vineyardi elanikud peaksid sellest vaimustuses olema. Nad hääletavad varjupaigalinnade poolt, nüüd nad saavad endale sellise linna. Ja illegaalsed sisserändajad suurendavad linna mitmekesisust, see muudab linna ju paremaks, eks?" ütles DeSantise pressiesindaja Christina Pushaw.

"Varjupaigalinn" viitab osariikidele ja piirkondadele, mis ei järgi USA endise presidendi Donald Trumpi kehtestatud karmi immigratsioonipoliitikat.

Martha's Vineyardi võimud kirjeldasid nüüd 50 migrandi saabumist humanitaarkriisina. Keskmine sissetulek on seal piirkonnas kõrgem kui mujal USA-s. Piirkonnas elab umbes 20 000 inimest.

Martha's Vineyardi ostsid omale 2019. aastal maja ka Barack ja Michelle Obama. See läks neile maksma 12 miljonit dollarit. Piirkonnas omavad kinnisvara veel mitmed USA kuulsused.

Piirkonna juht Keith Chatinover on varem teravalt kritiseerinud Trumpi ja teiste vabariiklaste karmi piiripoliitikat.