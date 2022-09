Berliin võtab oma kontrolli alla kolm Rosnefti naftatöötlemistehast

Saksa reguleeriv asutus BNetzA võtab üle RN Refining & Marketing GmbH ja Rosneft Deutschland GmbH, mis annavad 12 protsenti Saksamaa nafttöötlemisest, teatas reedel majandusministeerium.

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ja majandusminister Robert Habeck tutvustavad Rosnefti Saksa üksuse kontrolli alla võtmist reedel Berliinis toimuval pressikonverentsil.

Bloombergi allikate teatel plaanib Saksa valitsus riigistada ka kolm gaasifirmat, need on Uniper, VNG and SEFE. Kõigil kolmel on maagaasi hinna tõusu tõttu tekkinud rahalised raskused.